Spavento Djokovic, cala il gelo sul Roland Garros: che rischio

Che spavento enorme per Novak Djokovic al Roland Garros, torneto attesissimo di Parigi, ecco cosa è successo.

Novak Djokovic è davvero un fuoriclasse del tennis mondiale. Ha conquistato un sacco di tornei nel corso della sua lunga carriera, e anche se ultimamente ha fatto più fatica, tenterà in tutti i modi di fare una bella figura al Roland Garros.

Pensare di vincere contro Carlos Alcaraz o Jannik Sinner è ovviamente complicato, tuttavia il fuoriclasse serbo ha dimostrato nel corso della sua carriera che nessuna impresa è davvero impossibile per lui, quindi tenterà comunque di fare un vero e proprio figurone nei prossimi giorni.

Anche se, ultimamente, ha avuto una brutta disavventura in quel di Parigi. Un evento al quale Djokovic non era affatto abituato e cre avrebbe potuto creare non poche conseguenze dal punto di vista fisico e mentale: ecco di cosa stiamo parlando.

Djokovic, che spavento: un vero pericolo

Stiamo parlando delle strade di Parigi, che sono risultate essere non poco rischiose per il fuoriclasse serbo. Mentre passeggiava in bicicletta, infatti, ha dovuto confrontarsi con il caotico traffico della città europea, e ne ha parlato in conferenza stampa dopo aver battuto Corentin Moutet. Ha spiegato: “Devo ammettere che è stato un po’ rischioso quando sono arrivato nei pressi dell’Arco di Trionfo, perché c’erano macchine in tutte le direzioni”.

Per sua stessa ammissione, passare in questa zona di Parigi in bicicletta ti dona una certa scarica di adrenalina, anche se ha precisato che non lo rifarebbe, specialmente in un ambiente così affollato. Pure se magari ci sono strade più sicure, ha deciso comunque di percorrere quella che portava a quella rotonda in particolare. Per quanto divertente, è stato anche pericoloso. In effetti la zona scelta da Novak Djokovic non è certamente raccomandabile per un utente della strada fragile, come un pedone o un ciclista. Specialmente in determinate ore della giornata, quando il traffico è più che mai caotico e imprevedibile.

In ogni caso, il campionissimo di tennis non si è pentito della scelta fatta: “Ho trovato fantastico vedere Parigi dalla bicicletta, è sicuramente molto più divertente perché non rischi di restare bloccato nel traffico. Se riesci a muoverti in questo quartiere, che è in un certo senso l’epicentro di Parigi, è magnifico”. Può essere spaventoso sotto un certo punto di vista, ma anche affascinante e divertente, almeno se consideriamo il fatto che si può eccome godere di una vista mozzafiato per quella che è una delle città più incantevoli al mondo ancora oggi.