Terremoto Red Bull, stravolta la F1: può smettere subito

Svolta clamorosa in Red Bull: potrebbe smettere anche domani, l’ultim’ora stravolge completamente la Formula 1.

Max Verstappen e la Red Bull sanno bene che dovranno faticare molto per conquistare il titolo. In classifica Costruttori la McLaren vola grazie alle eccellenti prestazioni di Lando Norris e Oscar Piastri: tra i piloti, invece, la distanza di Max Verstappen dai due piloti della scuderia di Woking è ancora colmabile.

Per diventare ancora una volta campione del mondo ed eguagliare il record dei 5 titoli iridati vinti consecutivamente da Michael Schumacher (dal 2000 al 2004 con la Ferrari) serve però una Red Bull più prestante rispetto a quella vista finora. Non a caso i risultati non troppo soddisfacenti dell’ultimo periodo hanno messo in discussione anche il Team Principal, Christian Horner, scatenando anche qualche voce su un suo possibile addio al team anglo-austriaco.

Stando a quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, infatti, pare che nelle scorse settimane la Ferrari abbia fatto un tentativo proprio per Horner. Il britannico ha ringraziato ma ha gentilmente declinato l’offerta: il suo obiettivo è continuare con la Red Bull anche negli anni a venire.

Terremoto Red Bull: “Potrei smettere domani”, fan gelati

Lo ha chiarito lo stesso Team Principal proprio alla Bild: Horner si è detto pienamente impegnato con la squadra e ha precisato di non vedersi da nessun’altra parte. “Le voci fanno parte della Formula 1, ma ripeto: sento la fiducia e non voglio lavorare altrove e lo dimostra il fatto che sono ancora qui”, ha ribadito il 51enne, che ha poi svelato un retroscena su quanto avvenuto negli ultimi tempi.

Horner ha infatti dichiarato di aver ricevuto almeno un’offerta da quasi tutti i team che corrono in Formula 1. Il dirigente sportivo britannico è chiaramente molto lusingato, ma le altre proposte sembrano proprio non interessarlo in alcun modo: “La Red Bull è la mia casa, è sempre stata la mia prima scelta e non riesco a immaginarmi con un altro incarico – ha sottolineato Horner – Se volessi, potrei smettere domani, non è mia intenzione. Il mio è più di un semplice lavoro, mi sento legato al team”.

Dal canto suo, la Ferrari ha subito provveduto a smentire le voci che parlavano di un assalto al Team Principal della Red Bull. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, la scuderia di Maranello ha bollato questi rumors come “fantasie“.