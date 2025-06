Valentino Rossi, c’è il grande ritorno: novità pazzesca in MotoGP

Tanti cambiamenti in MotoGP, e torna in mente il nome di Valentino Rossi che fa sempre parlare un sacco di sé: cosa riguarda stavolta.

Valentino Rossi è sempre un elemento molto importante per quanto riguarda la MotoGP, anche dopo il suo ritiro come pilota di moticiclismo, visto e considerato che il suo team è ancora presente nella classe regina del motomondiale.

Il nove volte campione del mondo, che ha conquistato un risultato straordinario dietro l’altro, è ancora preso in considerazione da appassionati e addetti ai lavori, e non potrebbe essere possibile il contrario.

Fra le altre cose, adesso una possiible decisione bomba in MotoGP potrebbe dare vita a una sorta di operazione nostalgia. Scopriamo di cosa si tratta nello specifico e cosa c’entra Valentino Rossi con tutto questo.

MotoGP, il ritorno infiamma i tifosi di Valentino Rossi: ecco perché

Il clamoroso e a questo punto possibile addio a fine 2025 di Jorge Martin dall’Aprilia dà il via a una serie di movimenti di mercato fino a questo momento abbastanza imprevisti. Certo, è da vedere se il costruttore italiano vorrà intentare una causa contro quello che sarebeb dovuto essere il suo pilota di punta, ma a prescindere da questo è più che plausibile che Jorge Martin possa trasferirsi in Honda in ottica 2026. Il team manager Alberto Puig non ha nascosto un forte interesse per il campione del mondo in carica, pur volendo rispettare l’Aprilia in tutto e per tutto.

Fra le altre cose, l’infortunio pesante di Luca Marini potrebbe spingere Honda a lasciarlo andare velocemente e puntare davvero tutto sull’approdo di Martin. In ogni caso, per il posto nel team ufficiale giapponese c’è anche Johann Zarco, apparso in forma smagliante in questo inizio di stagione con tanto di vittoria a Le Mans. Si parla anche di Pedro Acosta e di Toprak Razgatlioglu, ma anche di un rinnovo di Marini. Quest’ultimo rappresenta un po’ l’ago della bilancia del futuro di Honda e Aprilia e dei rispettivi piloti di queste due scuderie, tanto che secondo Corsedimoto potrebbe essere lui ad affiancare Marco Bezzecchi in futuro nel prossimo mondiale di MotoGP.

Il fratellastro di Valentino Rossi approderebbe in questo modo nel team in cui il Dottore ha iniziato la sua carriera. Insomma, in ottica futura gira molto se non tutto attorno alla figura di Luca Marini, che potrebbe riportare alla mente degli appassionati e degli addetti ai lavori ricordi lontani, che collegherebbero ancor di più – al di là dei legami familiari – il pilota attualmente in Honda al fratellastro nove volte campione del mondo.