Bagnaia incredulo, è la prima volta: “Non mi era mai capitato”

Bagnaia non sta vivendo una stagione per niente semplice, in ogni caso il motivo per cui ha sopreso questa volta non c’entra con la MotoGP

Francesco Bagnaia è un vero e proprio campione, capace di conquistare due titoli mondiali in MotoGP fra il 2022 e il 2023. Nel 2025 sta vivendo davvero un sacco di difficoltà, risultanto mai davvero in simbiosi con la sua Ducati.

La Desmosedici GP25 ha visto come grande protagonista Marc Marquez in questo momento, leader del mondiale, mentre il numero 63 ex Pramac non riesce proprio ad adattarsi. Viene, inoltre, da due cadute consecutive fra Le Mans e Silverstone.

Due GP davvero duri da digerire per un pilota abituato ad andare sul podio e a vincere, tuttavia deve trovare una soluzione al più presto per evitare di vivere una stagione più che complicata. Detto questo, stavolta Bagnaia ha fatto parlare di sé per tutta un’altra ragione: scopriamo quale.

Francesco Bagnaia incredulo: riguardo a cosa

Francesco Bagnaia, come abbiamo detto, è un grandissimo campione, che nel corso della sua carriera ha conquistato già 40 vittorie e 78 podi, e punta a fare ancora di più nel corso della sua carriera. Malgrado un momento di carriera molto difficile, dato che in questa stagione sta davvero faticando a raggiungere la prestazione ideale alla guida della sua Ducati. Stavolta però ha fatto parlare di sé per la sua particolare affinità con la Lamborghini, tant’è vero che ha potuto guidare e provare in anteprima la nuova vettura del marchio con sede a Sant’Agata Bolognese, la Temerario.

Per sua stessa ammissione, infatti, “non mi era mai capitato di sentire una cosa del genere. Sembra quasi di non guidare una macchina turbo ma un aspirato con un’erogazione più performante”. Bagnaia ha aggiunto che arivare a 10.000 giri è incredibile e lo ha davvero stupito, esattamente come la facilità di guida che rende quest’auto formidabile una combinazione incredibile di risultati fantastici.

Dalle parole di Francesco Bagnaia si coglie tutto quanto l’entusiasmo che il ducatista prova a guidare una vettura del genere. Dopotutto, le caratteristiche della Lamborghini Temerario sono notevoli; equipaggiata con tre motori elettrici abbinati a un potente motore V8 biturbo, è capace di raggiungere per l’appunto i 10.000 giri al minuto e offrire una sensazione di accelerazione simile a quella di un veicolo davvero da corsa. Con 920 CV, può andare da 0 a 100 in 2,7 secondi e da 0 a 200 in 7,1 secondi. La velocità massima, invece, è di 343 chilometri orari.