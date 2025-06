Inter, Bastoni rompe il silenzio dopo la Champions: “È dura, non è questo il finale che immaginavamo”

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita dall’Inter contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, Alessandro Bastoni ha affidato ai social il suo primo commento pubblico. Lo ha fatto attraverso la propria pagina Instagram, con parole cariche di amarezza e consapevolezza.

“È dura, non è questo il finale che immaginavamo”, ha scritto il difensore nerazzurro, dando voce al sentimento diffuso tra squadra, club e tifosi. Una frase semplice, ma che racchiude tutta la delusione per una serata che avrebbe dovuto sancire il coronamento di un sogno e che invece si è trasformata in un incubo.

“Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa. Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi”, ha aggiunto Bastoni, in un passaggio particolarmente sincero e autocritico. Il centrale azzurro ha riconosciuto l’importanza del traguardo raggiunto, ma anche la gravità del passo falso compiuto proprio nel momento più importante della stagione.

“Perché conosciamo l’importanza di questo traguardo per la nostra squadra, per il club e per tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con passione in ogni momento”, ha sottolineato Bastoni, ringraziando i sostenitori per il loro sostegno incondizionato lungo tutto il cammino europeo.

Nonostante la delusione, il messaggio del numero 95 nerazzurro si chiude con uno sguardo rivolto al futuro e un appello all’unità: “Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco. Continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine della nostra storia“.