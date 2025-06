Inter, Luis Henrique a Milano! Le prime parole a Sportitalia: “Realizzo un sogno”

Ecco il primo colpo battuto dall’Inter, per ripartire dopo una stagione a tratti entusiasmante, ma che ha portato a cadere su tutti i fronti al fotofinish. Luis Henrique è atterrato a Milano, per firmare con il suo nuovo club e rinforzare così la rosa sugli esterni.

Intercettato da Sportitalia all’arrivo, ha dichiarato: “Se realizzo un sogno? Sì, chiaro. Se ho già parlato con l’allenatore? Dopo, dopo parliamo. Milano? Non la conosco. Se De Zerbi mi ha fatto l’in bocca al lupo? Sì sì”, le sue parole ai microfoni di Tancredi Palmeri.

Si tratta del primo acquisto dell’Inter dopo quello già ufficializzato del giovane Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. L’intento della proprietà è chiaro: ripartire subito, puntando su una rosa più giovane e su giocatori il più possibili pronti. Nel caso di Luis Henrique, si tratterà di un rinforzo importante per le fasce: dovrebbe giocarsi il posto da titolare con Denzel Dumfries sulla fascia destra, permettendo così a Matteo Darmian di poter essere utilizzato in altri ruoli come quello già ricoperto di braccetto difensivo.