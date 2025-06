Morto il campione d’Italia: tutta Italia piange

Purtroppo questa perdita ha non poco influenzato tutta Italia: se n’è andato per sempre, ecco chi e per cosa è ricordato.

Lo sport italiano piange uno dei suoi atleti migliori e ricordati con più piacere. La passione e il dolore che è capace di trasmettere lo sport, qualsiasi esso sia, sono immensi. Le emozioni che un certo tipo di figure sono in grado di scatenare nei confronti di milioni di persone non sono poche, e anche in questo caso è stato proprio così.

Purtroppo, quando arriva il momento di dire addio a personalità del genere, è difficilissimo sia per i tifosi che per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Vale lo stesso concetto anche per il triste protagonista di questo articolo: scopriamo, allora, di chi stiamo parlando e quale straordinaria carriera è riuscito a conseguire, fino a quando ne ha avuto la possibilità.

Morto il campione d’Italia: notizia terribile

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, come precisato in un comunicato ufficiale, si è unita al dolore per la scomparsa di Gianfranco Canepa, venuto a mancare nella giornata di venerdì 30 maggio 2025. Stiamo parlando di una vera e propria leggenda dello sport italiano, tant’è vero che è stato un danzatore su ghiaccio di alto livello, capace negli anni ’60 di laurearsi Campione d’Italia. Terminata la sua carriera agonistica, ha agito in primo luogo da allenatore e in secondo da giudice; quest’ultima professione l’ha ricoperta fino al ritiro per sopraggiunto limite di età.

E non è tutto, perché nel corso della sua lunga e soddisfacente carriera ha occupato davvero moltissime posizioni all’interno della Federghiaccio, tanto da essere stato anche membro del Consiglio Federale con la carica di vice-presidente per il settore figura. Ha agito anche in qualità di membro del Consiglio Direttivo GUG come Cosnigliere pe ril settore Danza per moltissimi anni, e negli ultimi decenni ha contribuito – in virtù della sua enorme esperienza – a donare un enorme supporto allo sviluppo della danza su ghiaccio.

Per tutto quello che abbiamo detto all’interno di questo articolo, e non solo ovviamente, la Federazione Italiana Sport Ghiaccio e il Gruppo Ufficiali di Gara esprimono enorme riconoscenza per lo straordinario contributo di Gianfranco Canepa al mondo del ghiaccio e hanno fatto le loro più sentite condoglianze alla famiglia del campione che purtroppo è scomparso per sempre. Di lui rimarranno veramente un sacco di ricordi da non dimenticare, specialmente per quanto riguarda il mondo dello sport sul ghiaccio.