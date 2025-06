Ultim’ora Sinner, scoppia il caso: annuncio devastante

Jannik Sinner deve fare i conti con un nuovo caso che sta suscitando non poche polemiche: l’annuncio gela i tifosi.

Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros è finora senza macchia. Il campione italiano ha sconfitto in tre set Arthur Rinderknech, per poi superare sempre in tre set Richard Gasquet (all’ultima gara della sua carriera). Al terzo turno Jannik ha battuto nettamente anche il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6-1 6-2 il punteggio in favore del numero 1 al mondo.

“Mi sembrava di giocare contro me stesso, ma lui è duemila volte più bravo in tutto“, le parole di Lehecka a fine match, che ritiene Carlos Alcaraz l’unico in grado di battere questo Sinner: “Se dovessi immaginare qualcuno, nelle condizioni che abbiamo avuto oggi, penso che Carlos potrebbe essere un problema per lui. Dipende”.

Grazie a questo successo il 23enne di San Candido è approdato al quarto turno, dove affronterà il russo Andrej Rublev. Prima, però, Jannik deve fare i conti con un caso che sta suscitando non poche polemiche: il fenomeno altoatesino è intervenuto direttamente per chiarire la questione.

Ultim’ora Sinner: l’annuncio spiazza tutti, cosa succede

L’organizzazione del Roland Garros è infatti finita sotto accusa per l’assenza di match di singolare o doppio femminile nella sessione serale dello Slam parigino. Molte protagoniste del circuito WTA ritengono che questa scelta sia una mancanza di rispetto e considerazione per tutto il movimento. Jannik Sinner ha parlato di questo aspetto in conferenza stampa: “Ho sentito che alcune giocatrici se ne sono lamentate, ma non siamo noi a stabilire il calendario. Noi pensiamo soltanto a giocare e non abbiamo potere sull’ordine di gioco“.

Sempre il numero 1 della classifica ATP ha poi svelato quello che potrebbe essere il motivo che ha spinto l’organizzazione a optare per questa scelta. “Gli incontri maschili si giocano al meglio delle cinque partite, quelli femminili al meglio delle tre – le parole di Sinner ai microfoni – Se vogliono giocare le partite Wta di sera, devono giocare almeno due partite. Perché se qualcuno ha una giornata no e qualcun altro una giornata molto buona, la partita finisce in meno di un’ora. Quindi potrebbero giocare, potenzialmente, un paio di partite femminili di sera“.

Le partite degli uomini sono al meglio dei cinque set e quindi possono durare più a lungo: “Mettere due partite in quello slot è impossibile – spiega Sinner – Oppure si potrebbe fare iniziando alle 18, ma si finirebbe troppo tardi“.