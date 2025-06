Alcaraz confessa tutto, sconcerto a Parigi: ha commesso un illecito

Carlos Alcaraz è tornato al centro dell’attenzione per le sue gesta in campo, ecco in che modo lo ha fatto stavolta.

Carlos Alcaraz è un fuoriclasse davvero unico, capace di raggiungere risultati straordinari nonostante la giovane età. Agli Internazionali d’Italia ha battuto Jannik Sinner nettamente, con il numero uno al mondo della classifica ATP che era di ritorno sul campo di gioco dopo tre mesi di stop causa squalifica.

E adesso, al Roland Garros, vuole cercare di ripetersi e vincere anche a Parigi, per quello che rappresenterebbe un successo veramente molto importante per lo spagnolo fresco fresco di vittoria a Roma.

Di recente, comunque, ha fatto parlare di sé per tutta un’altra ragione. Non per un’impresa in campo particolare o una certa lamentela o polemica: ecco come mai Carlos Alcaraz è finito al centro dell’attenzione questa volta.

Carlos, Alcaraz, il gesto è incredibile: cosa è successo

Carlos Alcaraz al Roland Garros non sta semplicemente dando prova di sé alla grande dal punto di vista delle prestazioni sportive, ma anche per quanto riguarda i gesti di fair play. Dopo aver apparentmeente vinto una volée, ha detto all’arbitro come sono andate davvero le cose, e così il punto è andato all’avversario, che nella fattispecie era Ben Shelton. Nel corso del secondo set del amtch, durante un game che era sul 30-30, Alcaraz sembra portare a casa il punto del 40-30, ma così non è.

Ha infatti precisato all’arbitro che il punto che ha vinto è stato completamente illegale, per quanto non volontario. Lo spagnolo ha vinto il punto grazie alla racchetta che da sola tocca la palla, e così termina dall’altra parte del campo. In poche parole, il punto lo ha vinto per una casualità perché ha perso la racchetta, che gli è scivolata di mano, e mentre vola via colpisce la pallina.

Siccome questo va contro alle regole, il fuoriclasse iberico lo ha precisato all’arbitro, spiegando che non ha colpito assolutamente la palla e che quindi il punto è da considerare perso. L’arbitro decide di annunciare il tutto, prende il microfono e spiega cosa effettivamente è successo e perché il punto è da assegnare a Shelton. Si tratta di un gesto davvero raro da vedere a certi livelli nel tennis e non solo, e quindi porprio per questo merita ben più di un applauso. Carlos Alcaraz ha comunque portato a casa una partita che sarebbe dovuta essere sulla carta decisamente più semplice, quel che conta però è averlo fatto nel rispetto dell’avversario.