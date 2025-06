ESCLUSIVA SI Al Hilal, mercato faraonico per convincere Inzaghi: contatti per Ederson, Osimhen e Theo

Arrivano importanti aggiornamenti riguardanti il centrocampista dell’Atalanta Ederson, accostato in queste ore al club saudita dell’Al Hilal, che sta puntando a diversi colpi di mercato.

Gianlugi Longari riferisce di alcuni contatti in serata tra emissari dell’Al Hilal ed il club bergamasco, che è avanti da tempo per assicurarsi le prestazioni del terzino del Milan, Theo Hernandez. Come aggiunge Alfredo Pedullà, l’idea è quella di impostare un mercato faraonico che includerebbe anche l’attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, per convincere il nuovo allenatore. Che il club saudita spera sia ovviamente Simone Inzaghi, atteso da una decisione da comunicare all’Inter in questi giorni. Ederson poi è stato sondato a lungo anche dal Manchester United.