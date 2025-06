Federica Pellegrini, presa di posizione devastante: i fan senza parole

I fan di Federica Pellegrini sono rimasti completamente spiazzati nell’ascoltare le ultime dichiarazioni sulla Divina.

Federica Pellegrini viene da un periodo non così semplice. Le sue dichiarazioni sul caso Sinner hanno scatenato un mare di polemiche, con critiche e attacchi all’indirizzo della Divina da parte non solo di sostenitori del tennista altoatesino ma anche da personaggi dello sport.

La campionessa di nuovo ha sottolineato in un’intervista al quotidiano La Repubblica (ribadendo poi il concetto anche dopo qualche tempo alle Iene) che a suo dire il trattamento riservato a Jannik Sinner – squalificato per tre mesi per la vicenda Clostebol dopo il patteggiamento con la WADA – è stato diverso rispetto al 99% dei casi.

Una posizione che ha suscitato l’indignazione dei ‘Carota Boys’, che si sono riversati sotto i post social della Divina per criticare le sue dichiarazioni, in alcuni casi sfociando anche in insulti inaccettabili. Proprio in queste ore è arrivata una nuova presa di posizione che riguarda sempre Federica Pellegrini: la protagonista, in questo caso, è una giovane nuotatrice che è stata già più volte paragonata alla campionessa di Mirano.

Pellegrini, è devastante: la ‘nuova Divina’ ha parlato chiaro

Stiamo parlando di Sara Curtis, nuotatrice italiana classe 2006 specializzata nello stile libero. Nonostante la giovane età Sara Curtis ha già conquistato vittorie di grande prestigio: su tutte la medaglia d’oro nella 4x50m sl mista ai Mondiali in vasca corta di Budapest 2024 e i due argenti agli Europei in vasca corta di Otopeni 2023, senza dimenticare le tante medaglie portate a casa ai Mondiali giovanili, agli Europei giovanili e nei Campionati italiani.

Ma non è tutto: Sara Curtis ha anche battuto due record sui 50 e 100 metri stile libero, quest’ultimo realizzato lo scorso 15 aprile e strappato proprio a Federica Pellegrini. Nonostante la grande attenzione mediatica delle ultime settimane la giovane nuotatrice ha detto di essere rimasta comunque quella di sempre.

“È il mondo intorno a me che forse è cambiato – afferma Sara Curtis in un’intervista al Corriere della Sera – Ho migliorato un record che le apparteneva dal 2016 ma Federica resta una icona, ha fatto la storia del nuoto nei 200 stile. Io sono una velocista, le mie gare sono sui 50 e 100 metri. Sono diversa e vorrei cominciare a crearmi la mia piccola stradina“. Parole di grande rispetto che faranno certamente piacere alla Divina.