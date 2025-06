Italia, altro imprevisto verso la Norvegia

È emergenza quasi totale a Coverciano, soprattutto in difesa. Nell’ultimo allenamento si è fermato anche Matteo Gabbia. Coperta cortissima insomma per il reparto arretrato di Luciano Spalletti: oltre alle già note assenze di Calafiori e Buongiorno, più recente, sostituito da Ranieri, e all’affaire-Acerbi, è arrivato anche il forfait del difensore del Milan a causa di un problema al polpaccio. Tutto questo senza dimenticare Di Lorenzo, che ha lavorato a parte, benché in conferenza stampa abbia assicurato che farà di tutto per esserci e giocare contro la Norvegia, primo dei due impegni di qualificazione ai Mondiali.

Locatelli ko, prove di formazione

L’ultimo a fermarsi in ordine cronologico era stato Manuel Locatelli: trauma distorsivo alla caviglia destra per il centrocampista bianconero, che aveva tutta l’intenzione di tornare a essere protagonista nel centrocampo azzurro dopo due anni di gestione Spalletti costellati da appena 6 presenze.

Pochi dubbi in vista della Norvegia per il CT, date le numerose assenze in più ruoli. Innanzitutto la certezza: il neo Campione d’Europa Donnarumma sarà alle spalle di un tridente difensivo sperimentale, con Gatti al centro, Bastoni a sinistra e Di Lorenzo a destra, sperando nel pieno recupero dell’azzurro. Inamovibili Barella e Tonali in mezzo, con uno tra Ricci e Rovella ad agire come vertice basso. Sugli esterni ecco Cambiaso e Udogie, con Raspadori a supporto di Kean, sempre in ballottaggio con Retegui.