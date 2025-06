Sinner spiazza tutti, non si è arreso: può succedere di nuovo

Jannik Sinner dimostra di non essersi ancora arreso: può cambiare tutto da un momento all’altro, è già successo

Difficile pensare al futuro, quando il presente è così ricco di avvenimenti. Se ne sarà accorto anche Jannik Sinner, concentrato al massimo sul Roland Garros.

La finale di Roma, arrivata dopo tre mesi di squalifica, gli ha fatto venire l’acquolina ed ora il numero 1 al mondo è pronto alla sfida contro Alcaraz (l’ennesima) per dimostrare il suo talento anche su una delle superficie meno amate dal campionissimo altoatesino. La terra rossa, infatti, è uno dei campi dove l’italiano va più in difficoltà, anche se tutto va commisurato al suo indubbio talento.

Con queste premesse, è ovvio che il presente assume la priorità massima, mentre il futuro viene relegato in un angolino. Un futuro che però chiede un po’ di attenzione per evitare di farsi trovare impreparato: a dicembre, infatti, Cahill lascerà lo staff di Sinner per dedicarsi un po’ alla famiglia e il tennista è alla ricerca del profilo migliore per sostituirlo, anche perché Vagnozzi ha spiegato di non poter reggere da solo il peso di questa responsabilità, viaggiando tutto l’anno al seguito di Jannik.

Sinner, nuovo tentativo per Cahill

Si è parlato di Renzo Furlan, ex coach di Jasmine Paolini, ma anche di John McEnroe, Ivanisevic e dell’ex allenatore di Rafa Nadal, Carlos Moya.

Tutte indiscrezioni che non hanno trovato conferma, anzi in alcuni casi è arrivata anche la smentita: lo ha fatto Moya, ad esempio, rispedendo al mittente le indiscrezioni sul suo conto. Anche perché Sinner non ha ancora perso la speranza di far restare Cahill al suo fianco, almeno un altro anno.

Lo ha detto proprio il tennista italiano al termine dell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros contro Jiri Lehecka, pratica archiviata in poco più di un’ora, vincendo tre set a zero e lasciando appena un game all’avversario. Nel post gara, intervistato da TNT Sports, Sinner ha svelato di non aver abbandonato l’idea di far cambiare decisione al suo attuale coach.

“Per la verità sto ancora provando a convincere Cahill ad andare avanti – le sue dichiarazioni – perché lavoriamo molto bene insieme. La combinazione tra lui e Simone Vagnozzi dal mio punto di vista è la migliore possibile. Per il resto vedremo per il futuro“. Non ha ancora deciso dunque Sinner: aspetta l’evoluzione degli eventi prima di fare la sua scelta. Che potrebbe anche essere in linea con il passato.