Ultim’ora Valentino Rossi, novità pazzesca: tifosi in festa

L’ultima novità che riguarda Valentino Rossi è davvero pazzesca: i tifosi possono esultare, c’entra anche un altro grande personaggio.

Valentino Rossi riesce sempre a emozionare i suoi fan anche ora che non corre più in MotoGP. Il Dottore è seguitissimo dai suoi tifosi praticamente in tutte le sue attività: molti di coloro che sostenevano Rossi quando correva sulle piste di tutto il mondo sono oggi fan della VR46 Racing, il team di MotoGP di cui Valentino è fondatore e proprietario.

Proprio la VR46 è stata protagonista nell’ultimo weekend di MotoGP a Silverstone, dove Fabio Di Giannantonio ha conquistato un ottimo terzo posto nella Sprint Race e Franco Morbidelli ha rischiato di fare altrettanto nel Gran Premio, tagliando il traguardo in quarta posizione. Sempre il team di Valentino Rossi è al centro dell’attenzione anche per un altro motivo che non riguarda le gare nella classe regina.

Non è un segreto che il Dottore abbia una profonda amicizia con Cesare Cremonini. I fan di entrambi non hanno potuto fare a meno di notare la loro presenza fianco a fianco al concerto di Jovanotti e spesso anche a Bologna, immersi nelle bellezze artistiche e paesaggistiche del capoluogo emiliano.

Valentino Rossi: la novità è pazzesca, coinvolto Cremonini

Nel corso del tour Cremonini Live25 l’amicizia tra il cantante bolognese e il fenomeno di Tavullia si è rafforzata ulteriormente. Cremonini ha infatti voluto coinvolgere VR46 Racing Apparel, ovvero la linea di abbigliamento che mette in vendita tutto ciò che riguarda Valentino Rossi e il mondo delle corse. In questo modo VR46 Racing Apparel assume un ruolo importante nella creazione della linea ufficiale di merchandising del tour del grande artista.

L’idea di Cremonini è quindi quella di unire il suo stile con la creatività della linea del Dottore. Due mondi che possono sembrare lontani ma che si avvicinano grazie proprio al grande legame che ormai Cremonini e Rossi hanno da tempo. VR46 Racing Apparel ha quindi avviato una collaborazione con Crealab per realizzare tanti articoli che vanno ovviamente a riprendere le grafiche degli album, dei brani e più in generale dell’intera carriera di Cesare Cremonini.

Molto probabilmente la collezione si dividerà in quattro categorie, con una linea che prenderà ispirazione dall’ultimo disco del cantante bolognese, Alaska Baby, un’altra dedicata al tour, una terza che omaggerà le canzoni più belle e famose dell’artista e infine una linea che celebrerà il periodo Lunapop.