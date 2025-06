Bagnaia alza bandiera bianca: Marquez può già festeggiare

Le parole di Pecco Bagnaia non fanno ben sperare: il due volte campione del mondo è stato molto chiaro, via libera a Marquez.

Una sola vittoria tra Gran Premi e Gare Sprint contro le nove già conquistate dal suo compagno di squadra e principale rivale per il titolo. Sono 72, al momento, i punti di ritardo di Pecco Bagnaia dal leader della classifica iridata, Marc Marquez, che a bordo della Ducati ufficiale sembra essere tornato davvero quel ‘cannibale’ di qualche anno fa.

Gli ultimi due weekend sono stati un incubo per Pecco: sedicesimo a Le Mans e costretto al ritiro a Silverstone, più un deludente sesto posto nella Sprint Race in Inghilterra. Risultati negativi che hanno permesso a Marquez di scavare un solco in classifica. Bagnaia ha già abituato a grandi imprese: in tanti ricordano la strepitosa rimonta del 2022 su Quartararo che consentì a Pecco di laurearsi per la prima volta campione del mondo.

Tuttavia Bagnaia non riesce proprio a trovare il feeling con la Desmosedici GP25, in particolare per un problema con l’avantreno segnalato anche dallo stesso Marquez. Non a caso al termine del GP a Silverstone la gomma posteriore della moto di Bagnaia appariva totalmente consumata.

Bagnaia-Marquez: Pecco è stato chiaro, tifosi spiazzati

“Sto cercando di dare il massimo, di trovare soluzioni diverse per essere competitivo, ma non basta – le parole di Bagnaia – Gli ingegneri stanno cercando di risolvere i nostri problemi perché se non lottiamo per le prime posizioni, siamo tutti destinati a fallire“. Ma la presenza di Marc Marquez è uno dei motivi che sta scatenando la crisi di risultati di Bagnaia oppure dipende da altro?

Quando viene posta questa domanda al due volte campione del mondo di MotoGP la sua risposta è molto chiara: “Penso che Marc sia sempre stato un pilota estremamente forte, in qualsiasi situazione – afferma Pecco – Sa dare il massimo, e se cambi la moto fa esattamente lo stesso tempo. Ma io sono diverso; non sono così. Ho bisogno di sentirmi bene, soprattutto con l’anteriore della moto”.

Bagnaia ha poi aggiunto che se non avesse questo problema con l’anteriore le cose andrebbero sicuramente molto meglio. L’obiettivo è quindi quello di lavorare il più possibile per farsi trovare nelle migliori condizioni fisiche e mentali nei prossimi weekend, a cominciare proprio dal prossimo in Catalogna.