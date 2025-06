Hamilton-Ferrari, è già finito tutto: fan disperati

Crisi senza fine per Lewis Hamilton ed ora il rapporto con la Ferrari inizia a scricchiolare: può già finire il matrimonio con la rossa

Umore sotto i tacchi per Lewis Hamilton e non potrebbe essere altrimenti. Il feeling tra il pilota inglese e la SF-25 non è scoccato e in pista il sette volte campione del mondo fatica non poco a guidare la Ferrari.

Una situazione particolarmente critica che sta influendo sull’umore di Hamilton: anche dopo il GP di Barcellona, come accaduto già altre volte in questi primi mesi al Cavalino Rampente, Lewis si è lasciato andare a dichiarazioni allarmanti, parole con il sapore della resa. “Voglio solo andare a casa” una delle frase pronunciate da Hamilton, come quella sulla Ferrari che non può fare nulla per migliorare la situazione.

Giudizio che sono pesanti e che sembrano disegnare il quadro di un pilota che ormai ha perso il suo entusiasmo e che non sembra saper ritrovare la strada giusta. Quella che, invece, Charles Leclerc pare abbia imboccato: il monegasco lotta e riesce ad estrarre il massimo possibile dalla SF-25, cosa che Hamilton non riesce a fare. Oltre ai risultati però, a preoccupare è la rassegnazione con la quale l’inglese accoglie le delusioni in pista.

Hamilton-Ferrari, meglio dirsi addio

“Sono sicuro che non troveranno le risposte, probabilmente è solo colpa mia” una delle frasi che si è lasciato sfuggire Hamilton dopo aver tagliato il traguardo in Spagna. Dichiarazioni che saranno di resa e che alimentano gli interrogativi sul futuro del pilota: vale la pena restare ancora insieme anche il prossimo anno?

Una domanda che, contratto alla mano, non dovrebbe esistere: Hamilton ha firmato un accordo pluriennale con la Ferrari e il prossimo sarà l’anno del cambio di regolamento che potrebbe portare ad un rimescolamento delle gerarchie. Ma, come detto, più che i limiti della macchina, a far preoccupare è l’umore di Hamilton e la sua motivazione. Il britannico è apparso spento e scoraggiato, sicuramente deluso per quanto gli sta succedendo.

Però da un sette volte campione del mondo ci si aspetta altro, ci si aspetta la capacità di estrarre il massimo potenziale possibile da una vettura, di farla rendere al limite e anche oltre. Quello che Leclerc in qualche modo sta provando a fare e che ad Hamilton non riesce. Da qui gli interrogativi e il dubbio che accompagnerà la Ferrari in tutta la stagione. È giusto continuare insieme o meglio dirsi subito addio?