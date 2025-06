Paura in MotoGP, l’ammissione è agghiacciante

La MotoGP, anche se ha ancora molto da raccontare quest’anno, sta dando vita a una stagione davvero assai intensa: cosa è successo stavolta.

La MotoGP sta vivendo un’annata veramente incredibile. Il ritorno al vertice della classifica generale di Marc Marquez, al debutto sulla Ducati ufficiale, le grandi prestazioni del fratello Alex e la vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia a Silverstone, senza dimenticare le prestazioni più che convincenti di Honda e Yamaha. Sono tanti i motivi di interesse del campionato più competitivo al mondo, almeno quest’anno.

Certo, non a tutti va benissimo, pensiamo ad esempio a Francesco Bagnaia che sta faticando non poco dal punto di vista dei risultati in campionato in questa stagione, tuttavia come abbiamo già detto i temi che rendono attraente la stagione attualmente in corso sono un bel po’. Compresa pure la strana e delicata situazione riguardante Jorge Martin in questo momento.

MotoGP, l’ammissione di Jorge Martin: che cosa ha detto

Jorge Martin è arrivato a una sorta di rottura con Aprilia, esercitando la clausola di allontanamento dal team italiano e liberandosi in vista del 2026. Questo è quello che ha comunicato su Instagram nelle scorse settimane, quindi pare proprio che difficilmente il suo percorso nella casa di Noale continuerà a lungo. In ogni caso, era presente all’evento Aprilia All Stars, dove ha ammesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “La verità è che la settimana scorsa avevo un po’ di paura di venire qua, perché non sapevo come sarebbe andata. Però l’accoglienza è stata molto buona e sono contento di esserci”.

Quando si presenta un certo clima di tensione, in effetti, può capitare di trovarsi a dover fare un certo passo in avanti per evitare di vivere la convivenza con il proprio team e la propria squadra in maniera assolutamente negativa. Malgrado la rottura, però, sembra proprio che fra Jorge Martin e l’Aprilia ci sia la possibilità assoluta di risanare una crepa come quella fra la scuderia e lo spagnolo. Vedremo nelle prossime settimane.

Quello che conta davvero, però, è che Martin ritrovi alla svelta la forma migliore e recuperi con molta calma dopo i tanti infortuni che hanno ostacolato il suo rientro in pista con frequenza. A prescindere dalle sue scelte di carriera, condivisibili o meno che possano essere, questa è di gran lunga la cosa più importante in assoluto. Intanto, almeno, è stato superato lo scoglio dell’ultimo evento targato Aprilia.