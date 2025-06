Roland Garros, Sinner batte Bublik e vola in semifinale

Jannik Sinner raggiunge la semifinale del Roland Garros: il numero 1 al Mondo batte Alexander Bublik nei quarti di finale con il punteggio di 6-1 7-5 6-0. Seconda semifinale consecutive al Roland Garros per Sinner, sesta negli Slam: il tennista altoatesino affronterà uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic per un posto in finale.