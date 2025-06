Sinner, l’annuncio coglie di sorpresa: non è lui il numero 1

Jannik Sinner ha fatto parlare molto di sé per le ultime dichiarazioni rilasciate: a quanto pare, non è lui il numero uno.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario. Lo sta dimostrando anche al Roland Garros, dove appare totalmente un altro giocatore dal punto di vista del ritmo partita rispetto a quello che ha fatto vedere agli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano, numero uno al mondo in questo momento, è stato capace di non perdere fino ad ora neanche un set giocato, dimostrando di essere capace di disputare partite ad altissima intensità.

Adesso ha avuto accesso ai quarti di finale a Parigi, nella speranza di arrivare in fondo al Roland Garros e prendersi la sua rivincita dopo che a Roma ha potuto accontentarsi soltanto del secondo posto. Carlos Alcaraz, infatti, è apparso in forma smagliante nonché decisamente più in condizione di Sinner. In Francia, però, le cose potrebbero andare decisamente diversamente. Detto questo, ha fatto tanto discutere un’opinione riguardo al ruolo di numero uno.

Sinner, ecco chi è il numero uno: i dettagli

Ivan Lendl, dopo un’esibizione contro Gustavo Kuerten ad Augusta in Germania, si è concesso in un’intervista con il settimanale francese JDD. Questi ha voluto parlare del ruolo di numero uno nel mondo del tennis: “Chiunque alla fine della sua carriera avrà vinto più titoli dello Slam, potrà dirsi il miglior giocatore dell’Era Open. Al momento Djokovic ne ha 24, quindi è il numero uno”.

Questa è l’opinione del campione naturalizzato americano, che vede quindi al vertice del tennis mondiale passato e attuale proprio il fuoriclasse serbo. Ha anche ammesso che pensava che il precedente record di 14 vittorie nei Major sarebbe durato molto più a lungo, ma il solo Nadal ha vinto 14 volte soltanto il Roland Garros, il che dà l’idea di quanto lo spagnolo, Roger Federer e Novak Djokovic sono stati in grado nel corso della loro carriera di cambiare il mondo del tennis. Anche dal punto di vista dell’albo d’oro.

Non solo, ovviamente, visto e considerato il fatto che il trio magico ha influenzato milioni e milioni di appassionati nel ventunesimo secolo. Prima dir aggiungere certi livelli, Sinner e Alcaraz avranno davanti a loro veramente un sacco di lavoro da fare, anche se al momento sono senza ombra di dubbio i talenti più grandi in assoluto del tennis mondiale. E altrettanto sicuramente, l’altoatesino è il numero 1 della classifica ATP meritatamente, per quanto le “classifiche dei migliori” seguono altre logiche molto più complesse e articolate.