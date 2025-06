Valentino Rossi, annuncio devastante: c’entra anche Biaggi

Valentino Rossi, anche dopo il ritiro dalla MotoGP, fa sempre parlare di sé: e questa volta c’entra anche Max Biaggi.

Valentino Rossi è davvero una leggenda della MotoGP. Tante le vittorie, i titoli conquistati e i momenti indimenticabili che il Dottore ha regalato a milioni di tifosi e appassionati nel corso della sua lunga carriera. Una longeva storia sportiva che lo ha visto vincere e perdere, sfidare rivali su rivali e azzardare (spesso in maniera vincente) sorpassi uno più spettacolare dell’altro.

Questo è stato Valentino Rossi, che è anche molto altro. Diventato ormai padre di due splendide bambine, Il fuoriclasse con il numero 46 attualmente corre con le automobili in Endurance.

Anche se, chiaramente, è normalissimo che il suo passato motociclistico risuoni forte e chiaro anche nel 2025: a riguardo, infatti, è stato fatto un annuncio incredibile che coinvolge anche il grande rivale Max Biaggi.

Che annuncio su Valentino Rossi: di cosa si tratta

Valentino Rossi ha stupito tantissimi addetti ai lavori all’inizio della sua carriera, e fra questi è impossibile non considerare anche Carlo Pernat. L’ormai ex manager, che ha coinvolto e fatto emergere tantissime stelle nel corso della sua carriera ultra quarantennale, ha rilasciato una intervista davvero molto interessante ai microfoni della Gazzetta dello Sport, facendosi sentire in merito a un retroscena che riguarda Valentino Rossi e un po’ anche Max Biaggi: “Andai a vedere Valentino in una gara dell’Europeo, correva con una Cagiva 125. Faceva linee incredibili, e mi dissi che o era un fenomeno o un pazzo. Trovai resistenza dall’Aprilia”.

Pernat precisa che il presidente Beggio non era convinto del contratto che proponeva, un triennale da 40, 90 o 180 milioni di lire. Jan Witteween voleva solo piloti quadrati perché gli estrosi non gli piacevano. Alla fine, però, gli diedero ascolto. Questo perché l’ormai ex manager ci aveva effettivamente azzeccato anni prima con Max Biaggi. Da allora, è iniziata una storia incredibile di passione, talento e leggenda.

Valentino Rossi ha vinto un mondiale in 125, un altro in 250 e poi nel 2001 è arrivato il primo titolo in classe regina, l’allora 500. Da quel momento in avanti, sono arrivati altri sei titoli mondiali in MotoGP, che hanno fatto di Rossi l’assoluto dominatore della principale classe motociclistica del primo decennio del ventunesimo secolo. Si è confrontato, perdendo e vincendo, con Marquez, Lorenzo, Stoner, Pedrosa, lo stesso Biaggi e molti altri piloti straordinari ancora. La sua carriera è stata quella di una leggenda dello sport, ed è diventato così grande anche grazie al supporto iniziale da parte di Aprilia.