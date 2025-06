Mondiale per Club, 9 giorni al via

Poco più di una settimana, poi sarà calcio d’inizio di una scintillante, quasi cinematografica, kermesse statunitense. Stelle in campo, luci da palcoscenico americano per il secondo grande evento oltreoceano in meno di 2 anni, dopo la Copa America e in attesa del Mondiale 2026.

Al via il Mondiale per Club

32 squadre in 8 gruppi, con il mercato aperto e la preparazione per la prossima stagione già pienamente entrata nel vivo. Sarà un Mondiale per Club, il primo con questa formula, atipico anche e soprattutto per tutte le rivoluzioni in corso nelle tante squadre partecipanti. Panchine incerte, mercato incandescente, tra trattative ancora da definire e affari già fatti. Il Real Madrid si è mosso in anticipo soprattutto per arrivare pronto a questo torneo.

I talenti appena arrivati

Dan Huijsen e Trent Alexander-Arnold sono i due colpi già messi a segno per il futuro, ma soprattutto, appunto, per il presente. Un po’ come il Real, anche l’Inter ha mosso in fretta i primi passi, nonostante il terremoto in panchina. Ed ecco subito Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, anche se agli ordini di chi ancora non ci è dato sapere. Mercato celere anche quello del Chelsea, che in attesa degli arrivi di Estevao, Essugo e Kendry Paez, ha ufficializzato Liam Delap dopo l’ultima ottima stagione. Il Bayern intanto ha acquistato Jonathan Tah dal Bayer Leverkusen, rinforzo a lungo richiesto in difesa da Kompany, giusto in tempo per la tournée a stelle e strisce, e la Juventus ha riscattato ufficialmente Pierre Kalulu dal Milan, in un mercato che però deve ancora ingranare le marce dopo settimane complicatissime a livello trasversale in casa bianconera. Ma il 14 giugno è ancora lontano e tanto, tantissimo, può ancora succedere per le 32 impegnate negli Stati Uniti.