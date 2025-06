Napoli, vietato ripetere gli stessi errori

Incipit di giugno, passo accelerato. Ripetere l’errore di due estati fa non è accettabile, De Laurentiis ha imparato e di conseguenza agito. Prima la conferma di Antonio Conte in panchina, poi lo sguardo rivolto al mercato. Non vacuo, ma intriso di mosse concrete.

Napoli, via al mercato

Il primo vero grande colpo è quello di Kevin De Bruyne, pressoché definito in ogni dettaglio, con l’annuncio atteso dopo gli impegni con la nazionale belga. “L’operazione è nata tre mesi fa”, ha confermato il patron azzurro a un evento di presentazione del ritiro del Napoli. “Un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni”, ha poi aggiunto, mettendo sul piatto due importanti considerazioni: la prima, la conferma dell’affare e la seconda, l’intenzione di De Laurentiis di muoversi in entrata in maniera capillare in vista di una stagione che sarà molto più impegnativa di quella appena conclusa con lo Scudetto.

Questione chiave in questo contesto è quella che riguarda Osimhen. Simone Inzaghi ha parlato nelle ultime con l’attaccante nigeriano spiegandogli il progetto con la chiara e esplicita intenzione di accelerare. Senza offerte concrete in Europa e con la Juve ormai defilata dopo l’addio di Giuntoli, gli scenari si fanno interessanti. Soprattutto per il Napoli, pronto a reinvestire cifre importanti su un mercato in grande stile.