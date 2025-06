Rossi contro Marquez, è successo di nuovo: scontro in pista

Valentino Rossi contro Marc Marquez è la rivalità che ha segnato intere generazioni: adesso sembra essere successo di nuovo.

Valentino Rossi e Marc Marquez, nel bene o nel male, hanno davvero segnato intere generazioni attraverso la storica rivalità che ha portato a un culmine davvero tesissimo. Il riferimento va inevitabilmente a riguardare le ultime gare della stagione 2015 di MotoGP, quando il Dottore era in lizza per il decimo titolo mondiale contro l’allora compagno di squadra in Yamaha, Jorge Lorenzo.

Sepang e Valencia, però, sono state sportivamente mortifere per il numero 46, anche a causa del presunto zampino di Marquez. A causa della caduta dello spagnolo in Malesia, causata da un contatto con l’italiano, il numero 46 fu costretto a partire dal fondo della griglia di partenza a Valencia e accettare di perdere quella che è stata l’ultima chance di laurearsi campione del mondo per lui. Comunque, a quanto pare, in un certo senso si è riproposto in pista un evento di questo genere.

Di nuovo Rossi-Marquez, ma cambiano i protagonisti: i dettagli

Max Verstappen come Valentino Rossi e George Russell come Marc Marquez. Questa, almeno, è l’opinione di Nico Rosberg. Il campione del mondo 2016 di F1 non ha alcun dubbio a riguardo, tanto da paragonare il contatto innescato dalla Red Bull dell’olandese nei confronti della Mercedes di Russell con quello che ha provocato la caduta di Marc Marquez a Sepang nel 2015, al culmine di una rivalità sportiva fra le più discusse e ambigue della storia. La location, però, per la F1 non è stata quella di Sepang ma bensì di Barcellona.

Secondo Rosberg, Verstappen avrebbe meritato una punzione esemplare per quanto avrebbe eseguito nei confronti del rivale inglese. Ai microfoni di Sky Sport UK, l’ex pilota di Mercedes e Williams non ha usato mezzi termini per parlare del contatto: “Quando ho visto il corpo a corpo tra Verstappen e Russell, ho subito pensato alla manovra di Valentino Rossi ai danni di Marc Marquez in Malesia nel 2015″.

Dieci anni dopo e in tutt’altra disciplina, quindi, a detta di Rosberg sarebbe avvenuto un episodio assai molto simile. Ricordiamo che Rossi accusò Marquez di favorire Lorenzo in ottica titolo mondiale. Lo spagnolo, che al tempo guidava una Honda, replicò al Dottore in pista attraverso un corpo a corpo durissimo e spettacolare per la terza posizione del GP. La sfida si concluse al contatto fra la Yamaha e la Honda, che costrinse al ritiro il numero 93 otto volte campione del mondo.