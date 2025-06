Samuel John Nwachukwu, tra Hellas Verona e Serie B: le ultime sul suo futuro

Samuel John Nwachukwu è tra i profili più interessanti del settore giovanile dell’Hellas Verona. Difensore centrale, classe 2005, Nwachukwu ha dimostrato grande duttilità nel reparto arretrato, ricoprendo con sicurezza tutti i ruoli della difesa a tre nella formazione Primavera del club scaligero.

Nato a Udine da genitori nigeriani e in possesso del passaporto italiano, Samuel unisce fisicità, lettura del gioco e una buona capacità tecnica, caratteristiche che lo rendono un profilo moderno e appetibile anche in ottica professionistica.

In questi giorni, il giovane difensore è in attesa di conoscere il suo destino per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da Lorenzo Lepore l’Hellas Verona sta valutando se portarlo in ritiro con la prima squadra, offrendo così a Nwachukwu l’opportunità di mettersi in mostra agli occhi dello staff tecnico e di confrontarsi con il calcio dei “grandi”, oppure se optare per un prestito in Serie B, che gli consentirebbe di accumulare minuti e fare esperienza in un campionato competitivo. Nel corso della stagione 2024/2025 del campionato Primavera, in cui il Verona ha sfiorato l’accesso ai playoff, ha disputato 27 partite, partendo titolare in 25 occasioni e realizzando due gol.