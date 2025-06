Sinner-Alcaraz, terremoto a Parigi: risultato già deciso

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno dando prova di essere nettamente i due tennisti migliori al mondo in questo momento.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due giocatori davvero straordinari, tant’è vero che sono i primi due della classifica ATP in questo momento.

L’italiano è il numero uno al mondo ed è tornato da poco a giocare nel tennis che conta, dopo essere stato fuori tre mesi a causa della squalifica comminatagli, mentre per quanto riguarda Alcaraz è in forma smagliante e non ha saltato neanche un torneo per motivi slegati dalla condizione fisica o da scelte sportive, e agli Internazionali d’Italia ha vinto agilmente il torneo contro Sinner.

Vorrà ripetere la stessa impresa anche al Roland Garros, arrivando in finale (e non è scontato che accada). Detto questo, stiamo parlando di una rivalità effettivamente straordinaria, quindi è più che giusto tenere in considerazione anche quanto dichiarato recentemente da Sinner rispetto ai match disputati contro lo spagnolo.

Jannik Sinner e la rivalità con Alcaraz: il suo commento

Jannik Sinner sta disputando davvero un ottimo Roland Garros, conquistando l’accesso ai quarti di finale dop oaver battuto nettamente Andrey Rublev e attendendo di vedersela con Alexander Bublik. Questi, un po’ a sorpresa, ha battuto Jack Draper. Comunque non è assolutamente da sottovalutare, quindi Sinner farà bene a stare attento in vista del prossimo match. Ciò a cui punta, comunque, è la finalissima di Parigi, dove potrebbe ritrovare l’uomo che lo ha battuto agli Internazionali d’Italia: Carlos Alcaraz.

Di recente, in conferenza stampa, l’altoatesino ha voluto parlare della rivalità con il fuoriclasse spagnolo: “A volte ho la sensazione che abbia più opzioni di me (…). Non risponderò al perché mi batte così spesso, forse altri giocatori mi sentiranno. Ma penso che sia perché è veloce, fisico e gioca ad altissima intensità“. Sinner ha anche ammesso che vincere l’esibizione in Arabia Saudita nel 2024 contro Alcaraz gli ha dato una grande mano, anche perché entrambi cercano costanemente di capire il livello dell’altro.

In generale, si è fortemente complimentato con il giocatore spagnolo, che effettivamente è davvero un talento purissimo e di straordinario livello. Al Roland Garros, arrivando in fondo al torneo, avrà la sua grande occasione di riprendersi la sua rivincita dopo la netta sconfitta subita agli Internazionali d’Italia. Che vinca o perda, comunque, di sicuro Alcaraz è un rivale da sogno per Sinner e l’italiano è lo stesso per lo spagnolo. Il bello del tennis, dopotutto, è anche questo.