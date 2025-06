Smentita la fake news, Ferrari nel caos totale

La Ferrari si trova a vivere un momento davvero complicato: la fake news è stata definitivamente smentita, cosa succede ora.

I due podi consecutivi di Monte Carlo e Barcellona hanno ridato ossigeno a una Ferrari che all’inizio della stagione si aspettava di vivere un Mondiale decisamente diverso. Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto nel Principato, davanti al suo pubblico, ed è poi riuscito a portare la SF-25 in terza posizione anche nella successiva gara in Spagna.

La Ferrari, grazie a questi risultati, ha scavalcato la Mercedes al secondo posto nella classifica Costruttori, anche se la McLaren rimane distantissima e apparentemente imprendibile (197 i punti di vantaggio della scuderia di Woking). Sul circuito del Montmelò il team guidato al muretto da Andrea Stella ha centrato un’altra fantastica doppietta, la quarta stagionale (tre nei GP e una nella Gara Sprint a Miami).

La McLaren ha così dimostrato di non aver minimamente sofferto la nuova direttiva sulle ali flessibili. Oscar Piastri ha vinto il suo quinto Gran Premio in questo Mondiale e Lando Norris ha chiuso alle sue spalle: tra l’australiano e il britannico ci sono dieci punti di distanza nella classifica piloti. Niente da fare, quindi, per la Ferrari: il possibile calo della McLaren in seguito alle nuove norme si è rivelata solo una fake news.

Ultim’ora Ferrari: fake news smentita, ora è davvero il caos

Lo ribadisce anche il giornalista Leo Turrini alla trasmissione Sky Race Anatomy e poi sul proprio blog Profondo Rosso: la scuderia di Maranello sembra doversi accontentare delle briciole. Turrini fa notare anche quello che a suo dire è uno dei momenti chiave del Gran Premio di Spagna, ovvero il sorpasso di Hulkenberg a Hamilton.

“Hulk guida la macchina del criticatissimo Mattia Binotto, ex capo del reparto corse di Maranello – afferma Turrini, che poi boccia la prova del pilota inglese della Ferrari – A Hamilton ho dato 5 in pagella: già ha fatto un weekend non brillante, in più questo sorpasso subìto dal sette volte campione del mondo è diventato l’istantanea di Barcellona per la Ferrari”.

Turrini rincara la dose, prendendosela sempre con l’ex Mercedes: “Che Lewis Hamilton, con la Storia che ha alle spalle, non sia in grado di tenersi dietro un dipendente di Binotto, insomma, lascia perplessi”. Il giornalista conclude evidenziando il clima di mediocrità che sembra ormai aver contagiato tutto il mondo Ferrari: “Fino a quando potremo considerare accettabile una simile realtà?”.