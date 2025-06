Ultim’ora Jacobs, ha svuotato il sacco: annuncio pazzesco

L’annuncio di Marcell Jacobs ha spiazzato tutti i fan del velocista azzurro: ora ha davvero vuotato il sacco.

Marcell Jacobs e Filippo Tortu si sono chiariti. Il velocista italiano, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha confermato in un’intervista al quotidiano La Repubblica che il rapporto con Jacobs è sempre stato buono e non è stato intaccato dall’indagine per intercettazioni abusive su Marcell che ha visto coinvolto suo fratello Giacomo.

Una notizia che fa ovviamente felici tutti gli appassionati italiani di atletica. Ora in tanti si chiedono quando sarà possibile vedere di nuovo in pista Marcell Jacobs: i suoi fan hanno apprezzato molto la sua intervista a ‘Belve’, il programma condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani, ma ora vogliono tornare ad ammirare le sue gesta.

Proprio Jacobs ha voluto fornire chiarimenti precisi sulla sua ripresa dell’attività agonistica. Il velocista azzurro, vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri piani a Tokyo 2020, spiega che tornerà in pista il 17 giugno a Turku, in Finlandia, nei Paavo Nurmi Games. Lo scorso anno Jacobs vinse proprio in Finlandia e stabilì il record del Meeting.

Ultim’ora Jacobs: tutto svelato, l’annuncio scatena i tifosi

“Poi toccherà allo Sprint Festival il 20 giugno, a Roma, allo Stadio dei Marmi”, rivela Jacobs ad Azzurra, la rivista di OA Sport. Lo Sprint Festival è un altro appuntamento che evoca ricordi molto forti al velocista azzurro, soprattutto “per la straordinaria accoglienza che mi fecero soprattutto i più giovani in uno stadio talmente bello che non ha eguali nel mondo”.

Un ritorno all’attività agonistica atteso da mesi da tutti i suoi fan: l’ultima gara a cui ha preso parte Marcell Jacobs è quella dei 60 metri indoor a Boston del 2 febbraio. Una prestazione non esaltante, quella di Jacobs, che ora si sente pronto a tornare ai livelli che gli competono. Il trionfatore dei 100 metri piani a Tokyo 2020 era atteso per il rientro a marzo 2025 ma un altro acciacco lo ha costretto a rinviare di nuovo il debutto all’aperto.

Jacobs ha ora messo nel mirino i Mondiali 2025 che si disputeranno proprio a Tokyo il prossimo settembre. “Ovviamente punto alla medaglia d’oro – ha detto Marcell ad Azzurra – I Mondiali sono l’unica grande gara che mi manca nel medagliere. Se riuscissi a chiudere il cerchio ne sarei felice. Ce la metterò tutta”.