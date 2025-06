ESCLUSIVA SI L’ex nazionale norvegese Søderlund: “Siamo cresciuti, ma l’Italia è superiore. Haaland? Non è al meglio”

L’ex attaccante norvegese Alexander Soderlund, passato in Italia dove ha vestito la maglia del Treviso. Qui non è sceso mai in campo, venendo ceduto in prestito a diverse squadre, quali Namur, Botev Plovdiv e FH Hafnarfjörðar.

Pensi che sarà una sfida difficile per l’Italia, contro la Norvegia?

“A dire il vero, l’Italia sarà sempre la favorita quando incontrerà la Norvegia. Però sì, al momento abbiamo grandi talenti in Norvegia. Resta il fatto che la qualità generale della squadra italiana è migliore della nostra”.

A parte Haaland, la Norvegia è cresciuta molto in termini di livello medio della squadra. Pensi che sia allo stesso livello dell’Italia di oggi, che è in un periodo di crisi?

“Penso ancora che l’Italia sia la squadra migliore. Anche se ci sono problemi, hanno molti giocatori di qualità tra cui scegliere. Se perdiamo uno dei nostri migliori titolari, non abbiamo un sostituto abbastanza valido alle sue spalle”.

Haaland è possibile fermarlo? In Nazionale lo vedi far bene come con il Manchester City?

“Haaland non è al meglio della sua forma, quindi è possibile fermarlo con una difesa ben organizzata. Ha fatto incredibilmente bene per la Norvegia e spero che continui così”.

Che ricordi hai dell’Italia?

“Ho tanti ricordi fantastici dell’Italia. Il cibo, l’atmosfera, lo stile di vita. L’intero Paese è speciale per me. Volevo solo vincere di più o giocare di più a calcio lì. Spero che un giorno mio figlio faccia meglio di me e giochi per una grande squadra lì”.