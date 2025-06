Federica Pellegrini spiazza i fan: novità assoluta

La novità che riguarda Federica Pellegrini ha lasciato senza parole i tantissimi fan della campionessa di nuoto: l’annuncio è ufficiale.

Federica Pellegrini ha stupito tutti nei mesi scorsi lanciandosi come ballerina nel programma ‘Ballando con le Stelle’, condotto su Rai 2 da Milly Carlucci. La vittoria è andata a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ma la Divina, assieme a Pasquale La Rocca, ha raggiunto la finale, dimostrando grandi miglioramenti puntata dopo puntata.

Ballando con le Stelle è solo uno dei tanti impegni che Federica Pellegrini ha scelto di intraprendere una volta terminata la straordinaria carriera di nuotatrice, che le ha portato due medaglie olimpiche (tra cui lo splendido oro di Pechino 2008), sei ori ai Mondiali, sette agli Europei e tanti altri successi prestigiosi.

Proprio in questo weekend la campionessa italiana di nuoto è protagonista di un evento che richiama tantissimi appassionati di rally. Stiamo parlando del Rally Italia Sardegna, sesta tappa del World Rally Championship a cui sono iscritti i piloti che hanno vinto almeno un titolo iridato e sono ancora in attività, vale a dire Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier, Thierry Neuville e Ott Tanak.

Ultim’ora Federica Pellegrini, l’annuncio: “La mia prima volta”

La cerimonia di inaugurazione – che si è svolta giovedì alle 20 presso l’Isola Bianca di Olbia – ha visto come ‘madrina’ proprio Federica Pellegrini, che è stata scelta anche per la premiazione e la chiusura. La Divina ha raccontato al quotidiano La Stampa tutto il suo entusiasmo per questa possibilità che le è stata concessa.

“Sarà la mia prima volta in assoluto a presenziare ad una gara di rally e non potrei essere più felice che questa incredibile esperienza avvenga proprio in Italia, nella splendida cornice delle terre Sarde“, le parole della campionessa di nuoto. Federica Pellegrini ha poi detto che non vede l’ora di salire a bordo di un’auto da rally per una co-driver experience “che sarà in grado di farmi respirare l’adrenalina unica di questo sport, percorrendo i meravigliosi panorami sardi da una prospettiva completamente nuova“.

In questo evento in programma in Sardegna i riflettori, oltre che sulla Divina, saranno puntati sulla sfida tra Hyundai e Toyota: le ultime sei gare sono state tutte vinte dalla casa giapponese ed è per questo che il costruttore coreano cerca il riscatto per interrompere la serie negativa. Nel Rally Italia Sardegna risultano iscritti anche 17 equipaggi italiani.