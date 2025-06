Hamilton volta pagina, il Mondiale Ferrari è già finito

Lewis Hamilton sta vivendo una stagione molto difficile in Ferrari, e a quanto pare ha già deciso di voltare pagina.

Lewis Hamilton forse non immaginava esattamente così il suo debutto in Ferrari. Il sette volte campione del mondo sta avendo un esordio più difficile del previsto in rosso, faticando ad adattarsi alla SF-25, una monoposto che in ogni caso appare davvero molto meno competitiva di quella che sembrava poter essere, soprattutto dopo gli obiettivi prefissati a inizio stagione e il mondiale costruttori sfiorato nel 2024 (con la McLaren che l’ha avuta vinta).

Nel 2025, invece, pur essendo seconda forza il team di Maranello ha mostrato tutto tranne di poter essere vicino – fino a questo momento – alla scuderia inglese. Per quanto riguarda Hamilton, comunque, ha rilasciato alcune dichiarazioni che appaiono assolutamente importantissime per il futuro stesso dell’inglese in Ferrari.

Lewis Hamilton in grande difficoltà: il suo annuncio per il futuro

Lewis Hamilton apparso in estrema difficoltà nel 2025 sulla sua Ferrari, soprattutto in riferimento al compagno di squadra Charles Leclerc, che anche a Barcellona è salito sul podio (sono tre i piazzamenti in questa stagione per il monegasco nelle gare domenicali). Al di là dei limiti della macchina in questo momento, quel che appare evidente fino ad ora è la mancanza di fiducia per l’ex pilota Mercedes nella sua vettura.

Proprio per questo, ha bisogno di altro tempo per adattarsi e arrivare a fidarsi completamente della monoposto che sta guidando quest’anno. Lo stesso Hamilton ha ammesso infatti che “presto dirò al team che sarà il momento di concentrarsi sul prossimo anno. Quest’anno dobbiamo costruire una base, imparare a conoscere gli strumenti e perfezionare ogni cosa in maniera tale che quando arriveremo al 2026, avremo la macchina che vogliamo davvero”. Insomma, il concetto è semplice, se così vogliamo dire; difficilmente la Ferrari quest’anno potrà lottare abitualmente per vittorie, pole position e mondiali, soprattutto dopo il verdetto abbastanza chiaro che questa prima parte di stagione ha consegnato alla scuderia di Maranello.

Ciò, però, non sta assolutamente a significare che questa stagione sia completamente da buttare. Quello che probabilmente intende dire Hamilton è che questa stagione può essere utile per concentrarsi nella maniera giusta nella prossima stagione, in cui ci si aspetta tutti quanti di vedere McLaren ancora la macchina da battere, e finalmente Ferrari pronta a tornare a lottare per entrambi i titoli mondiali. O almeno questa è la speranza del team e di Hamilton, che punta ancora all’ottavo mondiale della sua carriera.