Paura Ferrari, Leclerc dice tutto: parla senza filtri

La Ferrari attraversa uno dei momenti più difficili della stagione e Leclerc rompe il silenzio: “nessuno dice le cose come stanno”.

In casa Ferrari c’è un clima che definire teso sarebbe riduttivo. Le ultime gare hanno messo in luce tutte le fragilità di un progetto che, ancora una volta, sembra arrancare sotto il peso delle aspettative.

Non si parla più di podi, né tantomeno di vittorie. Si parla di gestione, di strategia, di errori che si ripetono. E ogni weekend di gara sembra un’occasione persa, un deja-vu amaro che fa male soprattutto a chi, come i tifosi, continua a sperare in una rinascita che tarda ad arrivare.

Ferrari: le parole di Leclerc

Le sensazioni nel paddock sono chiare: la Rossa non riesce a trovare la chiave per rendere competitiva una monoposto che, sulla carta, avrebbe dovuto lottare almeno per il secondo posto nel Mondiale. Invece, si fatica anche solo a tenere il passo di McLaren e Mercedes. Una situazione che comincia a logorare anche chi è al centro del progetto, come Charles Leclerc. Non è un mistero che il monegasco viva una fase complicata, non tanto per mancanza di talento, quanto per l’impossibilità di esprimere davvero il suo potenziale.

Ed è proprio lui, Leclerc, che ha deciso di vuotare il sacco. Lo ha fatto senza troppi giri di parole, durante un’intervista rilasciata a DAZN Spagna in occasione del Gran Premio di Spagna. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso per la franchezza, ma forse era solo questione di tempo prima che esplodesse qualcosa. “Tra me e Fred non ci sono filtri, l’ho detto molte volte. Ma quando sei un pilota di Formula 1, specialmente in Ferrari, molte volte la gente ha paura di dirti le cose come stanno. E se commetto un errore, sono pochissime le persone che vengono a dirmi: ‘Charles, hai commesso un grosso errore lì’. Fred è una di quelle persone. E questo è molto importante.”

Parole che, lette tra le righe, dicono molto di più. Leclerc sta vivendo un momento in cui non basta più cercare giustificazioni all’esterno. C’è bisogno di verità, di lucidità, anche a costo di mettersi in discussione. E il riferimento a Fred Vasseur, team principal della Ferrari, è chiaro: è l’unico all’interno del team che ha il coraggio di guardarlo negli occhi e dirgli la verità. Una cosa rara, soprattutto in un ambiente in cui le pressioni mediatiche e politiche possono condizionare anche il dialogo interno.

Senza ombra di dubbio, la Ferrari è a un bivio. Continuare a girare intorno ai problemi o affrontarli di petto. Le parole di Leclerc sono una richiesta d’aiuto, ma anche un atto di responsabilità. Il problema è capire se la squadra sarà in grado di rispondere davvero, prima che la stagione venga definitivamente compromessa.