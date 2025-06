Sinner-Alcaraz, annuncio bomba: il Roland Garros ha il suo vincitore

E’ finalmente deciso il vincitore del Roland Garros 2025: non ci sono più dubbi, ecco chi la spunta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

I pronostici della vigilia sono stati ampiamente rispettati. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno raggiunto la semifinale del Roland Garros e se la vedranno rispettivamente con Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Il numero 1 al mondo si è sbarazzato dei suoi avversari riuscendo finora a non concedere neppure un set, mentre il 22enne di Murcia ha fatto un po’ più fatica contro Maroszan, Dzumhur e Shelton ma è stato poi un rullo ai quarti contro Tommy Paul.

I tifosi italiani sperano di vedere una finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: erano 65 anni che al Roland Garros non arrivavano due atleti azzurri in semifinale. Tuttavia in molti si augurano anche di assistere a una nuova super sfida tra Sinner e Alcaraz, proprio come accaduto qualche settimana fa agli Internazionali d’Italia.

In questi giorni è acceso il dibattito su chi sia meglio tra il numero 1 e il numero 2 al mondo o comunque su chi sia davvero il favorito per la vittoria nello Slam parigino. Alcaraz è il ‘re’ della terra rossa, riconosciuto anche dallo stesso Sinner: i bookmakers lo indicano come il principale candidato al successo. Eppure non tutti la pensano in questo modo.

Bomba Sinner-Alcaraz: ecco chi la spunterà, non ci sono dubbi

Andrej Rublev ha subito una pesante sconfitta proprio da Jannik Sinner nel quarto turno del Roland Garros 2025. Nulla da fare per il tennista russo, battuto 6-1 6-3 6-4 dal 23enne di San Candido: una prestazione, quella del leader della classifica ATP, che ha letteralmente impressionato il suo avversario.

“Jannik non commette errori e non ti concede nulla, a meno che la partita non sia breve e tu riesca a mantenere alta l’intensità”, ha detto Rublev. Quando viene chiesto al 27enne moscovita se Sinner può essere considerato il favorito del torneo la sua risposta è fin troppo chiara: “Certo, è il numero 1 al mondo. È il numero 1. Alcaraz è il numero 2 e il secondo favorito, mentre la testa di serie numero 3 è il terzo favorito”.

In realtà il numero 3 nel ranking ATP, ovvero Alexander Zverev, ha poi perso contro un immortale Novak Djokovic: nella semifinale contro Sinner il 37enne serbo vorrà provare a regalarsi un’altra pagina indimenticabile della sua straordinaria carriera, mentre Jannik andrà a caccia di un altro successo per arrivare a giocare quella finale finora mai disputata a Parigi.