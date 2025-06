Valentino Rossi non ci sta, tira in ballo Marquez: “Come lui”

Tra Valentino Rossi e Marc Marquez lo scontro sembra non avere mai fine: il Dottore ha tirato di nuovo in ballo lo spagnolo.

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha caratterizzato per anni la MotoGP. Il fenomeno di Tavullia ha rivolto spesso accuse molto pesanti allo spagnolo, ritenendolo anche responsabile del Mondiale perso nel 2015 contro Lorenzo (per il Dottore sarebbe stato il decimo titolo). Anche di recente, in alcune interviste, Rossi ha fatto capire di non aver affatto perdonato Marquez.

Anche per questo uno dei maggiori impegni di Valentino, ora che non è più protagonista in pista, è quello di far crescere il più possibile la VR46 Racing per provare a dare filo da torcere proprio al 32enne di Cervera. Marquez è oggi in sella a una Ducati ufficiale e i risultati sono quelli che molti avevano immaginato alla vigilia del Mondiale: lo spagnolo è tornato pienamente competitivo ed è infatti leader della classifica iridata.

La VR46, ora che la Pramac è passata a Yamaha, è il principale team satellite della Ducati. Inevitabile avvertire un po’ di pressione, anche il team manager Pablo Nieto crede che le aspettative per il team non siano aumentate: “Siamo VR46, quindi alla fine quando ci prendiamo cura di quel nome la pressione è già alta”.

Rossi-Marquez: ci risiamo, lo scontro è senza fine

Per Nieto è importante ricevere questo tipo di pressione “perché significa che molte persone si preoccupano per noi, ci osservano, osservano quello che facciamo e noi siamo qui per avere la responsabilità di fare qualcosa di importante”. Ecco perché all’interno del team sanno bene che bisogna tirare fuori qualcosa in più per cercare di contrastare lo strapotere di Marc Marquez.

Lo ha detto anche Alessio Salucci, team director di VR46, che si complimenta con l’otto volte iridato per gli ottimi risultati che sta riuscendo a ottenere con la Desmosedici GP25. “Marquez la fa funzionare bene, quindi noi e Pecco dobbiamo essere in grado di fare lo stesso“, le parole di Salucci riportate anche dal quotidiano spagnolo AS.

Sempre Salucci sottolinea che Marquez è molto bravo a sentire la gomma, mentre nella fase di frenata, quando la forcella si abbassa, “Fabio e Pecco faticano perché non riescono a trovare confidenza”. Serve quindi migliorare questo aspetto e alzare il livello per tenere aperto il Mondiale.