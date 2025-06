Berrettini-Sinner, la rottura è ufficiale

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono tennisti di alto livello legati da una amicizia: ora hanno un’altra cosa in comune.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono grandi amici, e lo hanno dimostrato più e più volte. Sono anche tennisti di altissimo livello, il che sta a significare che per entrambi conta davvero tantissimo la competizione e in un match uno contro uno non si risparmierebbero affatto.

Al momento tale eventualità non è da prendere in considerazione, anche perché il giocatore romano si è infortunato agli Internazionali di Roma e prima di riprendere a giocare abitualmente vuole ritrovare la migliore condizione fisica possibile.

Di Sinner e Berrettini, però, si parla anche per un’altra ragione nelle ultime ore; entrambi sono infatti accomunati da qualcos’altro, se escludiamo l’amicizia e il tennis: ci riferiamo a una rottura diventata ormai ufficiale, scopriamo i dettagli di questa vicenda.

Berrettini-Sinner, rottura ufficiale: di cosa si tratta

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono entrambi molto amici l’uno dell’altro, il riferimento in questo caso infatti non è di una potenziale rottura fra loro due, bensì di una figura professionale che ha lavorato con entrambi in passato. Facciamo riferimento a Umberto Ferrara, ex collaboratore di Sinner e coinvolto nel caso Clostebol (che è costato all’altoatesino una qualifica lunga tre mesi), che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ha concluso la sua collaborazione anche con Matteo Berrettini.

Il preparatore atletico italiano era entrato a far parte dello staff di Berrettini circa un anno fa, dopo gli Internazionali d’Italia – dove il tennista romano ha rimediato un altro infortunio – è stato costretto a saltare il Roland Garros e a prepararsi accuratamente per quanto riguarda le tappe future della stagione 2025 di tennis. Il termine del rapporto sarebbe terminato, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in maniera del tutto consensuale e reciproca. Adesso sarà importante e interessante capire quale sarà l’effettivo assetto della squadra che dovrà completarsi nuovamente per il tennista ex numero 6 al mondo.

Nel frattempo, Matteo Berrettini ha già ripreso ad allenarsi a Montecarlo. Ora come ora è difficile dire quando potrà finalmente fare ritorno nel quadrato di gioco. La sua speranza è quello di farlo il prima possibile, anche perché l’infortunio di Roma lo ha sicuramente colpito nel profondo, visto e considerato che lui per primo avrebbe voluto terminare in ben altro modo il torneo italiano. In ogni caso, adesso iniziano nuove sfide per il tennista romano, che ripartirà senza il suo ormai ex preparatore atletico.