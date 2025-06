Bomba al Roland Garros: rinuncia alla finale

Svolta clamorosa al Roland Garros: addio definitivo alla finale del torneo, l’annuncio appena arrivato ribalta tutto.

Anche quest’anno il Roland Garros ha regalato tantissime emozioni. Non è certo un caso se lo Slam parigino è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tennis: il fascino del torneo sulla terra rossa è senza tempo e nessuno dei fan della racchetta è intenzionato a perdersi nemmeno uno scambio.

Ovviamente il Roland Garros è seguitissimo anche in Italia, specialmente ora che abbiamo non uno, ma addirittura due atleti – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – con tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Tuttavia in questi giorni in molti hanno espresso un certo disappunto: le gare dell’Open di Francia non sono mai state trasmesse in chiaro.

Per gustarsi tutti i match dello Slam parigino, infatti, i fan hanno dovuto necessariamente collegarsi a Eurosport abbonandosi a uno dei vari servizi di streaming. Stesso discorso anche per le semifinali: nonostante fossero in campo sia Sinner che Musetti i match non sono stati trasmessi in chiaro. Una situazione che Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha definito “paradossale e inaccettabile“.

Addio Roland Garros: niente finale, tutto ribaltato

Fortunatamente sembra che in vista della finale potrebbero esserci buone notizie per tutti gli appassionati di tennis. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che la Warner Bros Discovery – proprietaria di Eurosport che detiene i diritti TV dello Slam parigino per l’Italia – si sia mossa per fare in modo che la finale dell’Open di Francia venga trasmessa in chiaro sul canale NOVE.

D’altronde ci sono dei precedenti che fanno ben sperare. In tanti ricorderanno che nel 2021 la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini venne trasmessa su TV8 in chiaro, mentre sei anni prima la finale dello US Open tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci andò in onda su Deejay TV.

Per fare in modo che anche la finale del Roland Garros venga trasmessa in chiaro serve il via libera da parte di SKY, Now, DAZN e TIM Vision, ovvero le aziende che fanno arrivare il segnale dei canali Eurosport nelle case degli abbonati. L’auspicio è che tutto possa risolversi per il meglio, così da garantire ai tifosi italiani la possibilità di godersi la finale anche senza un abbonamento pay-tv.