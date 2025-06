Dalla F1 alla MotoGP, fa il contrario di Valentino Rossi

Rossi arrivò a un passo dal lasciare la MotoGP per una nuova carriera in F1: un protagonista dell’automobilismo sta per fare il contrario.

I Mondiali di Formula 1 e MotoGP tengono tantissimi appassionati di motori incollati allo schermo per seguire le gesta dei protagonisti sui vari circuiti. Due mondi, quello dell’automobilismo e del motociclismo, che di tanto in tanto provano anche a incontrarsi. Anche Valentino Rossi, nove volte campione del mondo (di cui ben 6 titoli nella classe regina), nel corso della sua carriera ha tentato un approccio con la Formula 1.

Il Dottore partecipò infatti a un test con la Ferrari il 20 e 21 novembre 2008. Il potenziale per lanciarsi in una nuova avventura in F1 era evidente (concluse un giro a soli 7 decimi dal tempo di Michael Schumacher), anche se la scuderia di Maranello riteneva che Rossi avesse bisogno di effettuare test più approfonditi per almeno un altro anno prima di immaginare un debutto con il Cavallino rampante.

Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un possibile ‘percorso inverso’ rispetto a quello tentato dal fenomeno di Tavullia. Un protagonista della Formula 1 potrebbe infatti entrare in un team di MotoGP: si tratta di Gunther Steiner, 60 anni, manager e ingegnere italiano con cittadinanza statunitense.

Dalla F1 alla MotoGP: ormai ha deciso, fa il grande salto

Steiner ha ricoperto il ruolo di responsabile engineering della Jaguar Racing, diventando poi direttore delle operazioni tecniche con la Red Bull (che aveva acquistato la Jaguar). Dal 2016 al 2023 è stato poi Team Principal della Haas: il 10 gennaio 2024 il manager di Merano è stato sostituito da Ayao Komatsu.

Terminata l’esperienza in Formula 1 per Steiner potrebbero aprirsi ufficialmente le porte della MotoGP. Stando ai rumors, infatti, proprio l’ex Team Principal della Haas sembra essere a capo di un gruppo di investitori statunitensi disposto a entrare nel team Tech3. Hervé Poncharal, attuale Team Principal della Tech3, ha fatto capire che i colloqui sono in corso: “Abbiamo parlato con lui, che è molto gentile e diretto, e questo mi piace molto”.

Sempre Poncharal, soffermandosi sul momento difficile che sta attraversando KTM sul piano economico, ha poi rivelato che ci sono delle offerte per rilevare il team: “Ho anche alcune proposte per l’acquisizione di Tech3, per gestire il team con me e aiutarli nella transizione”. Già nelle prossime settimane si capirà se l’iniziativa di Gunther Steiner andrà in porto.