Marquez è una furia, il rifiuto distrugge la MotoGP

Il rifiuto di Marc Marquez ha spiazzato completamente tutti gli appassionati di MotoGP: lo spagnolo è davvero una furia.

Marc Marquez sta pienamente confermando i pronostici di inizio stagione. Con la Ducati ufficiale sotto mano il campionissimo spagnolo è tornato competitivo per il Mondiale di MotoGP: l’ex Honda è primo nella classifica piloti con 24 punti su suo fratello Alex Marquez e ben 72 sul principale rivale per il titolo, Pecco Bagnaia.

Il Motomondiale, in questo weekend, è in Spagna, precisamente ad Aragon, dove lo scorso anno fu proprio l’otto volte campione del mondo a tagliare per primo il traguardo sia nella Gara Sprint che nel Gran Premio. Tuttavia la conferenza stampa che precede il fine settimana sul circuito di Alcaniz ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di MotoGP e in particolare i fan di Marc Marquez.

Sul finire dell’intervista ai piloti presenti in conferenza stampa – assieme a Marquez c’erano anche Bezzecchi, Zarco e Quartararo – è stato chiesto di indovinare sei brani musicali partendo da una sola rima. Un gioco a cui però il campione spagnolo ha scelto di non prendere parte: un rifiuto che ha spiazzato tutti i presenti.

Furia Marquez: il rifiuto del campione spagnolo fa rumore

“Chi ha scelto questo gioco? Perché sembriamo stupidi“, le parole di Marquez, che evidentemente non ha affatto gradito questa iniziativa durante la conferenza stampa. Un bel problema per Dorna, che vuole sempre che i piloti della classe regina siano protagonisti non solo in pista ma anche sui social. Difficilmente, però, Marc Marquez verrà richiamato per aver scelto di non partecipare al gioco dei brani musicali.

In questo momento, infatti, il 32enne di Cervera è la figura principale della MotoGP e lui stesso sembra sentirsi in totale controllo, tanto da permettersi di dire ‘no’ durante una conferenza stampa. Tuttavia Dorna dovrà tenere conto del fatto che il comportamento dell’ex HRC crea inevitabilmente un precedente.

Non è solo Marc Marquez a non amare questi giochini: anche altri piloti hanno mostrato più volte una certa insofferenza e non è detto che un domani non siano proprio altri protagonisti della MotoGP a dire di non voler fare un gioco o scegliere di non prestarsi a un contenuto social. Marquez non se ne cura e tira dritto: il suo obiettivo è fare il meglio possibile in ogni gara e andare a caccia di quel nono titolo iridato che gli consentirebbe di eguagliare il suo grande rivale Valentino Rossi.