MotoGP Aragon, pole strepitosa di Marquez. Bagnaia quarto

Pole position per Marc Marquez ad Aragon: l’otto volte campione iridato chiude in 1.45.704, mettendosi alle spalle il fratello Alex. Terza posizione per un ottimo Franco Morbidelli, che precede il connazionale Francesco Bagnaia. Quinto Pedro Acosta, dietro di lui Brad Binder. Settima piazza per Fermin Aldeguer, cottavo Mavericks Vinales. Chiudono la top ten Fabio Quartararo, nono, e Fabio Di Giannantonio, decimo. Nella gara di domani sarà dunque Marc Marquez, che ha anche stabilito un nuovo record della pista, migliorando un primato che già gli apparteneva.