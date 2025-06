Paura Egonu, il video fa tremare l’Italia: spunta la verità

Paola Egonu fa sempre parlare di sé, anche se purtroppo questa volta non c’è riuscita per le sue imprese sportive.

Sono pochi e poche gli atleti e le atlete capaci di lasciare il segno nel corso della loro carriera. Fra queste straordinarie figure, troviamo anche Paola Egonu. Nata a Cittadella il 18 dicembre 1998, è famosa come pallavolista attualmente in forze alla Pro Victoria. Si tratta di una delle migliori giocatrici italiane, se non la migliore in assoluto, del momento.

Dopotutto, i risultati le danno ragione, considerando il fatto che gode di un palmares straordinario, considerando i risultati ottenuti nei club in cui ha giocato e quelli ottenuti con la Nazionale italiana da assoluta protagonista.

Purtroppo, però, di recente ha fatto parlare di sé per qualcosa che è tutto tranne che positivo e non di certo legato alle sue prestazioni nel quadrato di gioco: ecco che cosa è successo nello specifico.

Paola Egonu, brutte notizie: cosa è accaduto

Paola Egonu è una fuoriclasse assoluta della pallavolo, purtroppo però non giungono buone notizie in merito alla talentuosa giocatrice italiana. In queste ore c’è preoccupazione, infatti, per le sue condizioni fisiche. Lei che è attualmente impegnata in Brasile con la Nazionale italiana di volley femminile per la Nations League, in un video che ha già fatto il giro del web è visibile mentre scende a fatica dall’autobus della nostra nazionale.

Si tratta di un breve filmato che ha destato subito preoccupazione, anche perché l’azzura viene notata mentre è sorretta da due componenti dello staff tecnico. Nello stesso frangente, scende con massima cautela dall’autobus e compie piccoli passi. Pur poggiando comunque il peso del corpo su entrambi i piedi, o almeno così sembra, queste immagini hanno preoccupato tantissimi fan e tifosi. A togliere ogni qualsivoglia di dubbio, ci ha voluto pensare in prima persona la FederVolley, che attraverso un comunicato stampa ha spiegato che lo stato fisico della Egonu è dovuto a condizioni ambientali estreme del campo di allenamento.

Ao chegar no hotel, a atacante italiana Paola Egonu precisou ser amparada por membros da comissão técnica. Uma cadeira de rodas estava posicionada na entrada. pic.twitter.com/nqpu6ZZScL — Melhor do Volei (@MelhordoVolei) June 5, 2025

In ogni caso, la stessa giocatrice sarà valutata accuratamente dallo staff sanitario. La FIPAV, per l’appunto la Federazione Italiana di volley, ha aggiornato tutti quanti sulla situazione in questo modo: “Paola Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ad alto livello di umidità sul campo di allenamento”. Per fortuna, quantomeno, non si tratta di niente di particolarmente grave e allarmante. La conferma la si è avuta nella notte: dopo aver saltato la sfida con la Germania, è stata tra le protagoniste contro la Corea del Sud mettendo a referto 16 punti. Allarme passato.