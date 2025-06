Ultim’ora Musetti, come Sinner: Parigi sconvolta

Lorenzo Musetti può essere davvero come Jannik Sinner: l’ultim’ora scatena i fan del tennista toscano, sono tutti in estasi.

La crescita mostrata da Lorenzo Musetti nell’ultimo anno è davvero straordinaria. Il tennista di Carrara è ormai uno dei più forti al mondo: un rendimento migliorato giorno dopo giorno che gli ha consentito di raggiungere la posizione numero 6 nel ranking ATP. Già nel 2024 i progressi di ‘Muso’ erano apparsi evidenti.

Basti pensare alla semifinale a Wimbledon, dove ha alzato bandiera bianca solo contro Novak Djokovic, ma anche alla straordinaria medaglia di bronzo vinta ai Giochi Olimpici di Parigi (prima medaglia olimpica italiana nel tennis dopo 100 anni). In questa stagione Musetti sta confermando di aver ormai raggiunto un certo livello di gioco e di poter davvero competere con tutti, compresi Sinner e Alcaraz.

Anche al Roland Garros il percorso dell’atleta toscano è stato eccezionale, come dimostra anche l’affetto che gli ha riservato il pubblico dello Slam parigino in ogni match in cui è sceso in campo. Ma Musetti può davvero ambire ad arrivare ai livelli di Sinner e Alcaraz? La prima posizione nel ranking è solo un sogno o il tennista italiano può crederci realmente?

Ultim’ora Musetti: come Sinner, tifosi in delirio

Darren Cahill, coach di Jannik Sinner (ruolo che lascerà a fine stagione, salvo ripensamenti), ha rilasciato un’intervista al sito ‘Il tennis italiano’ dove si è soffermato anche sull’imponente crescita di Lorenzo Musetti. Secondo Cahill i miglioramenti mostrati dal 23enne in questi mesi non sono affatto casuali e non devono stupire.

Già cinque anni fa, quando lo vide per la prima volta, il coach australiano capì subito che il potenziale del tennista di Carrara era molto elevato. “E ora stiamo iniziando a vedere un Lorenzo più maturo, più completo, più realizzato – ha poi aggiunto Darren Cahill – È il giocatore che ci aspettavamo da tempo, e ha ancora tanta carriera davanti. Mi aspetto molti altri momenti importanti da lui”.

Quando poi viene chiesto al coach di Sinner se Musetti ha tutte le carte in regola per vincere un torneo del Grande Slam la sua risposta è fin troppo chiara: “Può vincere uno Slam, senza dubbio”. Parole che faranno certamente piacere a ‘Muso’, dato che provengono da uno degli allenatori più importanti e rispettati nel mondo del tennis: l’auspicio è che davvero il suo percorso lo porti a migliorare ancora.