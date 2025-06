Djokovic dice basta, tennis in lacrime: “L’ultimo match”

L’eliminazione dal Roland Garros ad opera di Sinner può aver chiuso la carriera di Djokovic: arriva l’annuncio sull’ultimo match

Jannik Sinner può aver messo la parola fine alla carriera fenomenale di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha abbandonato il Roland Garros dopo essere stato battuto in semifinale dal numero 1 al mondo: vittoria in tre set per l’italiano che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6 contro un Djokovic che le ha provate tutte per restare aggrappato al match.

Non ha potuto però nulla l’ex leader del ranking e vincitore di ben 24 Slam davanti allo strapotere di Sinner che oggi si è giocato il titolo contro Carlos Alcaraz: per Djokovic c’è la consapevolezza di aver dato tutto, ma anche che quel tutto ora non basta più contro i più forti giocatori del momento, Sinner ed Alcaraz appunto.

Una consapevolezza che potrebbe spingere Novak a prendere una decisione importante sul proprio futuro: mettere fine ad una carriera immensa. Lo ha detto anche Sinner: Djokovic è il più forte giocatore della storia del tennis, ma proprio questo potrebbe convincere il serbo ad appendere la racchetta al chiodo.

Djokovic, dubbi sul ritiro: la frase che scuote il tennis

Un pensiero che è tutt’altro che lontano dalle idee di Djokovic che lo ha anche ammesso nel post gara. La conferenza stampa dopo la sconfitta contro Sinner ha visto l’ex numero 1 al mondo parlare anche del futuro e della possibilità di non tornare più a Parigi.

“Potrebbe essere stato l’ultimo match della mia carriera al Roland Garros – la frase che agita tutti i tifosi di Djokovic – . Se è davvero così, sono felice che sia andato in questo modo“. Il motivo è da ricercare nell’accoglienza degli spettatori, come spiega lui stesso nel continuare la conferenza: “Mai prima d’ora i tifosi mi avevano acclamato così contro un grande avversario. Sono davvero grato“.

Una gratitudine che nasconde però anche riflessioni su quel che potrà essere il futuro di Djokovic. Il serbo affronterà ora Wimbledon, sperando di riuscire ad arrivare fino in fondo, ma intanto penserà alla possibilità di chiudere la carriera già alla fine di questa stagione. Un’idea di cui sta parlando con sempre maggior frequenza e che la consapevolezza di non riuscire ad essere alla pari con Sinner e Alcaraz può far diventare realtà.

Lo si capirà nei prossimi mesi, con il tennis in attesa della sua decisione: la decisione di uno che, qualunque sarà la sua scelta, resterà per sempre nella storia di questo sport.