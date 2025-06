Juventus, i bianconeri cominciano a prendere forma

La nuova Juve comincia a prendere forma, correndo contro il tempo. Perché il Mondiale per Club è alle porte, così come la nuova stagione. E se rivoluzione dev’essere, i tempi devono essere ristretti. Martedì il primo tassello della nuova vecchia signora: alle 11.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del neo direttore generale della Juventus, Damien Comolli. Il dg si è già subito attivato, con tutte le questioni fondamentali e non rimandabile alle prossime settimane: dai colloqui con i calciatori, alle telefonate con lo staff, passando ovviamente all’incontro con Igor Tudor per pianificare il futuro, più insieme per il momento che lontani. Il tutto ovviamente a fianco di Giorgio Chiellini, che avrà un ruolo fondamentale in questa nuova Juve.

Juventus, attenzione a Vlahovic

Tra i temi principali anche il mercato, soprattutto in uscita per poi potersi concentrare in maniera approfondita a quello in entrata. Un nome sul piatto, tra i tanti, quello di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri ha avuto un contatto con il serbo, che l’aveva voluto lui stesso alla Juve. Gli ostacoli però non mancano in ottica Milan, non tanto per il cartellino – dato che il contratto scade nel 2026 – quanto per l’ingaggio importante. Per ora, nulla di approfondito, mentre il Fenerbahce continua a mostrare vivo interesse per lui.