Sinner, rivelazione sconcertante: “Ne ha bisogno”

Jannik Sinner continua a far parlare di sé durante il Roland Garros: qual è la motivazione precisa questa volta.

Jannik Sinner è un fuoriclasse di straordinario livello, non per niente numero 1 al mondo. Lo ha dimostrato anche contro Novak Djokovic, vincendo contro il campione serbo in tre set e presentandosi in finale a Parigi con tutte le possibilità del mondo di conquistare un altro Slam nel corso della sua carriera già leggendaria e indimenticabile, specialmente per il tennis italiano.

Al di là di quello che sarà il percorso nel 2025 di Sinner, che ha anche avuto momenti delicati da non dimenticare come i tre mesi di stop a causa della squalifica subita, comunque è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che sta scrivendo pagine di storia indimenticabili: e sempre a proposito di Sinner, qualcuno ha voluto parlare del giocatore altoatesino in maniera decisamente netta.

Sinner, fanno rumore le dichiarazioni: i dettagli

Roberto Baggio, invitato al podcast Basemant di Gianluca Gazzoli, in onda su YouTube, ha parlato di svariati argomenti dopo essere stato preso in considerazione per l’ennesima puntata di un progetto che va a gonfie vele da tempo. C’è stato tempo anche per parlare di Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo per il quale il Pallone d’oro italiano stravede assolutamente.

Lo ha incontrato, ad esempio, durante il giorno della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: “Sinner è un esempio da seguire. L’augurio che gli faccio è che possa rimanere così, umile. Il mondo dello sport ha bisogno di persone così, mi auguro che venga preso a modello da tanti giovani”. Stiamo parlando di un elogio davvero straordinario, perché arriva da un’altra autentica leggenda dello sport italiano. L’ex calciatore ha incantato per anni negli stadi di tutto il mondo, arrivando a rendere contenti davvero milioni di tifosi non solo di un club e di una Nazione, ma di tantissime persone nel mondo.

Una di quelle “bandiere di tutti”, sempre più rare da trovare nel calcio e nello sport in generale. Ennesimo attestato di stima per il fuoriclasse italiano del tennis, che sta portando il nostro Paese a un livello praticamente mai toccato prima di lui, specialmente nel ventunesimo secolo. Poi, certo, un campione per essere considerato tale deve essere molto più di un atleta fenomenale. Ciò, però, non significa che Sinner non possa diventare un’icona senza tempo: la strada, sicuramente, è quella giusta.