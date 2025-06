Ultim’ora Sinner-Alcaraz, l’annuncio prima della finale

A poche ore dalla finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arriva un annuncio che spiazza completamente i fan.

I pronostici della vigilia sono stati ampiamente rispettati. I finalisti dell’edizione 2025 del Roland Garros sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: sul campo del Court Philippe Chatrier andrà quindi in scena la rivincita della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 a Roma. Qualche settimana fa al Foro Italico fu il 22enne di Murcia a spuntarla sull’italiano che rientrava dopo tre mesi di stop: ora però Sinner arriva all’appuntamento in condizioni fisiche migliori e non vede l’ora di affrontare il ‘re’ della terra rossa.

Il percorso di Sinner in questo Roland Garros è stato netto. Il numero 1 del ranking ATP non ha concesso nemmeno un set ai suoi avversari: nemmeno a Novak Djokovic, che pure ha giocato un’ottima semifinale dimostrando di essere ancora in grande forma nonostante i 38 anni compiuti da poco.

Carlos Alcaraz ha invece vinto le sue gare con un po’ più di fatica: Maroszan, Dzumhur, Shelton e Musetti sono infatti riusciti a strappargli un set, senza però andare oltre. Il favorito per la vittoria finale resta sempre lo spagnolo, che sulla terra rossa sembra avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, Sinner compreso.

Ultim’ora Sinner-Alcaraz: parole molto chiare, fan spiazzati

Michael Chang, ex tennista statunitense e vincitore dello Slam parigino nel 1989, ha elogiato molto Alcaraz sia per il talento che mette sempre in mostra in campo che per il suo atteggiamento. “Sono contento che riesca a combinare le due cose: integrità e capacità di giocare un tennis da campione dello Slam“, ha detto Chang, che si è detto poi possibilista sul fatto che Alcaraz arrivi a raggiungere i 14 successi di Rafa Nadal a Parigi.

E per quanto riguarda Jannik Sinner? L’ex numero 2 al mondo ha parlato anche del campione italiano, sottolineando che la crescita decisiva è arrivata grazie al suo coach Darren Cahill. “Gli ha dato una prospettiva un po’ diversa, gli ha instillato più fiducia, e questo lo ha portato a passare da un ottimo giocatore a un giocatore eccezionale – ha detto Chang al media serbo SportKlub – Ha molta fiducia in se stesso e ha iniziato a credere davvero che gli Slam appartengano a lui“.

Sempre Chang ha poi aggiunto nell’intervista che lo stile di Sinner è diverso da quello di Alcaraz, precisando però che sono entrambi dei grandi atleti: “È fantastico che siano arrivati ​​dopo Novak, Roger e Rafa“.