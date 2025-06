Bagnaia è stato escluso, panico in MotoGP: è una batosta

Francesco Bagnaia non sta vivendo il momento migliore della sua carriera, come dimostrano le ultime prestazioni in MotoGP.

Una sola vittoria per l’italiano della Ducati ufficiali, che non sembra neanche lontanamente quello visto negli anni scorsi, il che gli ha permesso di diventare tre volte campione del mondo di motociclismo.

Tuttavia, di mollare non se ne parla proprio, e malgrado le difficoltà incontrate fino ad ora, è lo stesso pilota del team Ducati a non voler tirare i remi in barca, nel tentativo di trovare la soluzione giusta non tanto per tornare a lottare per il mondiale quanto per riuscire ad avvicinarsi alle primissime posizioni e prepararsi al meglio in vista della stagione 2026 di MotoGP.

MotoGP, Bagnaia fra difficoltà ed esclusioni eccellenti: i dettagli

Francesco Bagnaia non sta correndo una stagione semplice, di sicuro non al livello che era stato capace di mostrare nel 2024. Per quanto riguarda l’opinione dello storico manager Carlo Pernat, comunque, non è tra i primi due piloti al mondo in questo momento. In un articolo scritto per la versione spagnola della testata giornalistica Motociclismo, Pernat ha detto la sua riguardo ai valori in campo attualmente presenti all’interno della classe regina del motomondiale, e secondo lui nessuno è al livello di Marc Marquez. Nessuno, tranne Fabio Quartararo: “In MotoGP ci sono due fenomeni, Marc Marquez e Fabio Quartararo, che secondo me sono allo stesso livello. Poi ci sono i campioni, e Bagnaia lo è, dato che non si vincono due titoli MotoGP per caso”.

Secondo Pernat, Quartararo non ha quasi mai avuto una motocicletta competitiva, e nelle ultime gare in cui la scuderia giapponese è stata un po’ più competitiva, il francese ha dimostrato tutte le sue straordinarie qualità. Senza neanche essere particolarmente fortunato, visto e considerato l’epilogo del GP d’Inghilterra, dov’era primo con vari secondi di vantaggio e ha dovuto rinunciare al ritorno alla vittoria a causa di un problema di affidabilità.

In ogni caso, questi sono valori dettati dal modo di vedere le cose in maniera soggettiva, e la percezione dei migliori piloti in assoluto può variare facilemnte da un tifoso a un appassionato a un addetto ai lavori. Quel che è certo, è che Marquez e Quartararo sono piloti davvero straordinari, e al contempo Bagnaia non è affatto quello che abbiamo visto fino ad ora nel 2025. E forse neanche quello in stato di grazia del 2024, ma una via di mezzo ben lontana dalle difficoltà notate quest’anno.