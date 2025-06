Tennis, giornata amara per gli italiani: out Arnaldi e Darderi

Matteo Arnaldi saluta già la Germania, Luciano Darderi fa altrettanto con l’Olanda. Il tennista ligure è uscito dal BOSS Open 2025, in corso di svolgimento sull’erba di Stoccarda, facendosi eliminare in 6-4 6-4 da Jan-Lennard Struff. Mentre il numero 48 del ranking cade 2 set a 1 – 5-7 6-4 7-6 – a ‘s-Hertogenbosch contro il cileno Jarry, vittorioso al tiebreak nel 3° set.

A Stoccarda il tedesco Struff, omaggiato di una wild card in quanto padrone di casa che ha conquistato buoni risultati in passato, ha sfruttato le poche occasioni avute, riuscendo a trasformare due delle quattro palle break concessegli dall’azzurro. Per Arnaldi continua invece la maledizione sull’erba: da quando è passato professionista, a livello di main draw ha raccolto appena una vittoria su questa superficie, contro Ugo Humbert al Queen’s nel 2024.

Gara più entusiasmante quella in terra olandese: Darderi parte bene e chiude il primo set sul 7-5. Ma Jarry – numero 150 del ranking ATP – risponde in un secondo ben giocato dalla metà in avanti: prima il controbreak sul 6° game, poi il break vincente al 10°, che chiude il parziale sul 6-4. Spettacolare il terzo set, chiuso da un tiebreak elettrizzante, con il cileno che strappa il servizio in avvio e poi in chiusura sul 6-3 che contestualmente porta al 7-6 nel parziale.