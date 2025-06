Terremoto Red Bull, scappa in Ferrari: subito la svolta

Il clima che si respira in Red Bull è davvero molto pesante: ormai è fuga, ha deciso di scapparsene in Ferrari.

Il Mondiale 2025 di Formula 1 vede finora la McLaren come auto migliore, con la Red Bull costretta a inseguire. Nei nove Gran Premi fin qui disputati Max Verstappen, campione del mondo in carica, ha ottenuto solo due successi contro i nove del leader della classifica iridata, Oscar Piastri: non a caso l’australiano ha un vantaggio di 49 punti sul 4 volte iridato.

In casa Red Bull non c’è soddisfazione per come sta andando il campionato: oltre ai problemi di Verstappen, infatti, la scuderia anglo-austriaca deve fare i conti anche con una seconda guida, Yuki Tsunoda, che ha finora raccolto solo 7 punti. Un bottino davvero misero che costringe la Red Bull ad accontentarsi del quarto posto nella classifica costruttori, dietro McLaren, Ferrari e Mercedes.

Lo scorso weekend è cominciata a circolare una voce clamorosa: la scuderia di Milton Keynes starebbe infatti ragionando su alcuni cambiamenti visto il rendimento ben lontano dalle aspettative. Secondo quanto riportato da due testate, infatti, Chalerm Yoovidhya – co-proprietario della Red Bull – avrebbe deciso di ridimensionare i poteri del Team Principal e amministratore delegato Christian Horner.

Svolta clamorosa, va alla Ferrari: terremoto Red Bull

F1-Insider rivela infatti che il clima all’interno del team è pesante e la responsabilità sarebbe proprio di Horner. “L’azienda Red Bull ha ridotto i suoi poteri, dato che non ha più la delega per prendere decisioni importanti – fa sapere la testata – Deve ottenere l’approvazione della sede centrale”. Un’indiscrezione che è stata poi ripresa anche dagli olandesi di GpBlog: per questa testata sembra molto probabile un divorzio tra la Red Bull e Horner a fine stagione.

“Il co-proprietario thailandese ha l’ha sostenuto incondizionatamente per molto tempo, ma ora la pazienza è terminata – scrive GpBlog – Yoovidhya ha chiesto risultati a Horner, altrimenti il suo tempo in Red Bull terminerà a breve”. Tra le tante cose che non è più concesso fare al Team Principal c’è anche la possibilità di firmare contratti con i piloti: ora possono farlo solo Helmut Marko e Oliver Mintzlaff, come chiarito sempre da GpBlog. “Questo potere gli è stato revocato dopo il fiasco con Sergio Perez, che è costato 18 milioni alla sua azienda”, scrive il sito olandese.

Una situazione tutt’altro che semplice per la Red Bull, chiamata al riscatto già nelle prossime gare per non veder sfumare quel Mondiale piloti vinto nelle ultime quattro stagioni. Ma quale potrebbe essere il futuro di Horner? In passato era stato accostato anche alla Ferrari: in caso di fallimento del progetto attuale la scuderia di Maranello potrebbe pensare proprio all’attuale Team Principal della Red Bull per sostituire Frederic Vasseur.