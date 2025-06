Bagnaia, la vittoria è sua: Marquez gelato

Nonostante il momento molto difficile per quanto riguarda la carriera di Francesco Bagnaia, c’è una splendida notizia per l’italiano.

Francesco Bagnaia non sta vivendo affatto un momento particolarmente positivo e semplice della sua carriera. A testimonianza di ciò, possiamo evidenziare il fatto che sia già molto distante dalla vetta della classifica presieduta al momento da Marc Marquez, che è seguito dal fratello Alex.

Tuttavia, ad Aragon, dopo una Sprint Race molto complicata, il tre volte campione del mondo ha dato vita a una gara davvero convincente e concreta.

Pur essendo arrivato dietro ai fratelli Marquez, ha corso probabilmente una delle migliori gare della sua difficile stagione, quindi in vista del Mugello la speranza è che possa farsi trovare pronto per mettere per la prima volta i bastoni fra le ruote del compagno di squadra otto volte campione del mondo: le possibilità, a quanto pare, ci sono tutte.

MotoGP, Bagnaia può risalire la china già al Mugello: ecco come

Francesco Bagnaia potrebbe risalire finalmente la china già a partire dal Gran Premio d’Italia. Sulla pista del Mugello, dove ha vinto anche nel 2024, il pilota italiano della Ducati può insidiare Marc Marquez e il fratello Alex per la vittoria, soprattutto dopo l’ottima prestazione ad Aragon nella gara domenicale. Ne sarebbe sicuro Davide Tardozzi, quantomeno. Il team manager della Ducati, ai microfoni di TNT Sport, ha proprio parlato della prestazione di Bagnaia.

Il vicecampione del mondo in carica non è tornato a guidare come vorrebbe casualmente, bensì tutto è iniziato dopo una lunga discussione fra gli ingegneri, Dall’Igna e lo stesso Bagnaia. Dopo la difficile Sprint Race, gli ingegneri hanno avuto una buona idea la notte scorsa, ed è stata inserita sulla moto. Non ha voluto rivelare di cosa si trattasse, ma gli ha permesso di ritrovare fiducia e ha funzionato sin dal primo giro per Bagnaia.

Dopo una gara del genere, Tardozzi ha voluto guardare con ritrovato ottimismo ai test di Aragon, soprattutto per il numero 63 del box ufficiale: “Sarà molto importante per fare il prossimo passo per provare a vincere e battere tutti al Mugello con Pecco”. Ricordiamo che Francesco Bagnaia, al momento, è terzo nel mondiale a 61 punti da Alex Marquez e a 93 dal fratello Marc. Parlare di lotta per il titolo, al momento, è semplicemente utopistico. Il nativo di Chivasso adesso deve consolidare una fiducia evidentemente ritrovata ad Aragon. Questo è sicuramente l’obiettivo da prefissare in vista delle prossime tappe stagionali, Mugello in primis.