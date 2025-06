Schumacher, cala il gelo: silenzio totale

Per gli appassionati di Formula 1, e in particolare per i tifosi della Ferrari, l’era di Michael Schumacher rappresenta ancora oggi un punto di riferimento inarrivabile.

Sono passati vent’anni dal suo ultimo titolo mondiale conquistato nel 2004, ma il ricordo di quelle stagioni dominate con il Cavallino Rampante resta vivo nel cuore degli italiani. Schumacher era molto più di un pilota: era l’emblema della perfezione, della dedizione assoluta, del metodo tedesco fuso con la passione rossa di Maranello. E anche se la Formula 1 ha continuato a evolversi, con nuovi protagonisti e tecnologie all’avanguardia, quel cognome è rimasto scolpito nel cuore del paddock e dei tifosi.

In un momento in cui la Ferrari fatica a trovare una rotta stabile, divisa tra le promesse non mantenute di Charles Leclerc e le difficoltà di adattamento di Lewis Hamilton, la nostalgia per quei tempi gloriosi riemerge con forza. Il confronto con il passato è inevitabile, specie quando il presente non restituisce le stesse emozioni. E così, ogni volta che il nome Schumacher torna in circolo, lo fa con il peso della storia e con l’attesa, più o meno esplicita, di un nuovo capitolo.

Briatore taglia corto su Mick Schumacher: “Non ne voglio parlare”

Durante la conferenza stampa dei team principal al Gran Premio di Spagna, Flavio Briatore ha risposto in modo netto – e volutamente evasivo – alle domande sul possibile impiego di Mick Schumacher in Formula 1 nel 2025 o 2026 con Alpine. Alla precisa domanda posta da Motorionline, il manager italiano ha replicato: “Non capisco perché stiamo parlando di Schumacher adesso. Siamo nel 2025. Non capisco. Cosa volete sapere?”. Un atteggiamento che non ha fatto altro che alimentare le speculazioni. Alla provocazione ironica di Christian Horner, che ha chiesto a Briatore: “Hai intenzione di ingaggiare Mick Schumacher?”, il dirigente ha risposto con sarcasmo: “Sì. Certo. Lo hanno detto tutti. Non credo sia la domanda da porre qui, ora. Prossima domanda”. E infine, incalzato nuovamente sull’argomento, Briatore ha chiuso la porta – o forse no – con un secco: “Non voglio parlarne”.

Il tono criptico e la volontà di evitare una risposta netta lasciano spazio a molte interpretazioni. È noto infatti che Mick Schumacher stia attualmente correndo con Alpine nel programma Endurance, una piattaforma ideale per affinare tecnica, resistenza e spirito di squadra. Il team, nel frattempo, si trova a dover gestire le incertezze legate al rendimento del giovane Franco Colapinto, il cui futuro in F1 appare sempre più in discussione. In questo contesto, non è difficile immaginare un possibile salto di categoria per Mick Schumacher, magari già a partire dal Gran Premio d’Austria, dove potrebbe aprirsi un varco nella line-up.