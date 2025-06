Sinner ha vinto il Roland Garros: tifosi infuriati, cosa è successo

Quella andata in scena sul Philippe Chatrier è destinata a entrare nella storia come una delle finali più emozionanti degli ultimi anni.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, numero 1 contro numero 2, Italia contro Spagna, in un duello durato oltre cinque ore. Il pubblico del Roland Garros ha assistito a un match di straordinaria intensità, un capolavoro di tennis moderno fatto di scambi infiniti, rovesci millimetrici, passanti in corsa e colpi da highlights. Sinner aveva iniziato meglio, dominando nei primi due set con un tennis preciso, quasi chirurgico. Il primo lo ha portato a casa per 6-4, il secondo con una grande prova di solidità mentale chiuso al tie-break per 7-6. A quel punto, sembrava che la finale potesse tingersi d’azzurro, ma Alcaraz, da vero guerriero, ha alzato il livello nel terzo set, tornando in partita con un 6-4 determinato. Da lì in poi, il match è diventato un’altalena di emozioni.

Nel quarto parziale, lo spagnolo ha gestito meglio i momenti chiave, sfruttando un calo fisico di Sinner, visibilmente provato dal dispendio iniziale. Il 7-6 con cui Alcaraz ha pareggiato i conti ha portato la sfida al quinto set, dove i due non si sono più lasciati. Sul 6-6, si è arrivati al super tie-break. E lì, con una lucidità clamorosa e un’energia ritrovata, Alcaraz ha dominato: 10-2 il punteggio finale, che ha regalato allo spagnolo il suo secondo Roland Garros. Per Sinner, una sconfitta che brucia, ma anche una prestazione da vero campione. Il suo momento arriverà.

Sky Sport celebra Sinner: scoppia la bufera social

A pochi minuti dalla fine della finale, quando il rammarico per la sconfitta di Jannik Sinner era ancora palpabile tra i tifosi italiani, è accaduto qualcosa che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Sky Sport, infatti, ha mandato in onda una grafica celebrativa della vittoria di Sinner, titolando: “Sinner, primo italiano a vincere il Roland Garros dal 1976”. Un errore tecnico, quanto mai clamoroso, che ha generato confusione tra chi non stava seguendo la diretta e ha pensato che l’altoatesino avesse davvero conquistato il titolo. Le reazioni sono state immediate. Su X, centinaia di utenti hanno segnalato lo sbaglio, con commenti ironici, arrabbiati o semplicemente increduli.

Molti tifosi, già scottati dalla sconfitta, hanno visto nell’errore una beffa ulteriore. Ma a far montare l’indignazione è stata soprattutto la mancanza, nei primi minuti, di una correzione ufficiale. Solo dopo, è arrivata la presa di responsabilità del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che ha pubblicato un messaggio diretto e sincero. Quando si sbaglia, si sta zitti e si chiede scusa. Ai nostri abbonati e a tutti coloro che ci danno fiducia. Avevamo preparato 2 grafiche, per Sinner e per Alcaraz, e abbiamo mandato in onda quella sbagliata. Malissimo. È la seconda cosa che ci fa stare peggio stasera – ha scritto Ferri su X.